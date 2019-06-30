Футбол
Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»Матч ТВ вчера в 19:33
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:31, Вашингтон
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным
Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Турецкий регулятор одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank
Турецкое Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) одобрило заявку Emirates NBD Bank на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank.
Обновлено 28 июня в 11:26
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», выяснили ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди чувствуют "перед смертью". Об этом сообщает Medicalxpress.
Обновлено в 01:44
Общество
Астрологи открыли знаки зодиака, которые всегда будут вместе
Названы четыре пары зодиакальных знаков, которые поддерживают прочную связь друг с другом.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Юрий Лоза уверен, что Алибасов манипулирует прессой
По мнению певца, Алибасов ловко манипулирует прессой ради собственной выгоды.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Президент России Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель помог ей найти ее кресло.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»
ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Экс-жена Радулова гимнастка Дмитриева рассказала о скандале в Турции
Бывшая супруга форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" Александра Радулова гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в Турции, передает "СтарХит".
Обновлено в 00:22
Единоборства
Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO
Американский боксер Деметриус Андраде провел удачную защиту своего титула чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в среднем весе, победив польского спортсмена Мацея Сулецки.
Обновлено в 02:12
Общество
На Южный Урал надвигаются грозы и шквалистый ветер
Воздух прогреется до +28+33 градусов, ветер юго-восточный, южный 5-10, отдельные порывы до 15, при грозах 15-20 метров в секунду.
Обновлено вчера в 11:03
Футбол
Луис Суарес расплакался после поражения сборной Уругвая от Перу
Нападающий сборной Уругвая и каталонского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес не смог сдержать эмоции и ушел с игрового поля в слезах после проигрыша Уругвая от Перу в четвертьфинальном матче турнира Кубка Америки, проходящем в Бразилии.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Эсминец ВМС США вошел в Черное море
Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей
Минимальные суммы за услуги ЖКХ в прошлом году коммунальщики предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Иркутской области оценили ущерб сельскому хозяйству из-за паводка
Ущерб сельскому хозяйству из-за паводка в Иркутской области составил около 300 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей
Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Теннис
Серена Уильямс вернулась в топ-10 рейтинга WTA
Американская теннисистка Серена Уильямс заняла 10-е место в обновленном рейтинге WTA.
Обновлено в 02:26
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перебранку в прямом эфире
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и депутат Рады Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире телеканала "НАШ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
В центре Москвы потушили пожар в двухэтажном доме
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье
«Плавучую поликлинику» после 50 дней работы встретили в Томске
50 дней в пути провели врачи «Плавучей поликлиники», которая сегодня, 30 июня, вернулась из 19-го рейса по северным районам области.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о Владимире Путине.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото
Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки.
Обновлено вчера в 23:25
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02