Футбол

Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»Матч ТВ вчера в 19:33

1 фото
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Адриано: с Глушаковым мы расстались в хороших отношениях

REGNUM00:46

Адриано: «Глушаков был нашим капитаном, нашим лидером»

Бомбардир.рувчера в 23:06

Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»

Матч ТВвчера в 19:33

Адриано рассказал об отношении игроков «Спартака» к Глушакову

Газета.Ruвчера в 20:21

Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»

Sportbox.RUвчера в 19:33

Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»

Sport24.ruвчера в 19:53

Луис Адриано: Глушаков был нашим лидером, мы остались друзьями

Чемпионатвчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Любовь Казарновская показала загородный дом

Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Футбол

Стали известны все полуфиналисты Кубка Америки

Завершились матчи четвертьфинальной стадии плей-офф Кубка Америки. Определились 4 команды, разыграющие выход в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Тело 17-летнего подростка обнаружено в подмосковном Наро-Фоминске

17-летний подросток скоропостижно умер от отравления неизвестным веществом в подмосковном Наро-Фоминске, проинформировали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено 28 июня в 09:19
Общество

Подарившего УрГЭУ «золотой» туалет бизнесмена наградили знаком отличия

В начале 2018 года Вешкурцев подарил УрГЭУ «золотой» туалет.
Обновлено в 00:46
Общество

Алибасов ответил на обвинения в инсценировке отравления

Продюсер Бари Алибасов заявил, что СМИ, которые обвиняют его в инсценировке отравления, преследуют корыстные цели.
Обновлено вчера в 13:55
Культура

«Аладдин» стал самым успешным фильмом Уилла Смита

Фильм студии Walt Disney "Аладдин" стал самым успешным в карьере популярного голливудского актера Уилла Смита.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено вчера в 13:04
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Основатель «Рольфа» не считает дело против себя заказным

Основатель автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

«Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами

Российский лоукостер "Победа" может лишиться поставок самолетов Boeing из-за того, что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании.
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье

Лучшая из детских. Поликлиника в Обручевском получила городской грант

Именно поликлинике № 10 в этом году дали городской грант как самой лучшей из детских.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

На городской ярмарке в Магнитогорске произошел пожар

Спасатели тушат пожар на центральной городской ярмарке в Магнитогорске, говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Япония вернулась к коммерческому лову китов

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Обновлено вчера в 21:27
Общество

Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено вчера в 13:15
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

"Денис Глушаков, подписавший сегодня контракт с клубом, прибыл поздно вечером и первую тренировку проведёт в воскресенье", - говорится в сообщении "Ахмата".
Обновлено вчера в 16:52
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.
Обновлено вчера в 10:35
Хоккей

Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

Обновлено вчера в 23:42
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено вчера в 03:39
Происшествия

Кемеровчанка может лишиться свободы из-за перекопанной клумбы

Обновлено в 00:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное