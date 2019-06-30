Футбол
Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»Матч ТВ 19:33
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
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Как отмечается, для Dow Jones июнь стал лучшим с 1938 года - со времени Великой депрессии.
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На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
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В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
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