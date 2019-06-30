Футбол

Луис Адриано: «С Глушаковым расстались в хороших отношениях»Матч ТВ 19:33

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Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано отметил, что сохранил дружеские отношения с Денисом Глушаковым.
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Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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