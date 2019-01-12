Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие — будет помогать "Спартаку" побеждать.

Луис Адриано: «Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас»

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