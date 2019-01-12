Футбол
Луис Адриано: «Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас»
Луис Адриано: «Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас»Sport24.ru07:25
Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие — будет помогать "Спартаку" побеждать.
Sport24.ru07:25
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Футбол
«Вест Хэм» нанес поражение «Арсеналу»
12 января в Лондоне состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Арсеналом».
Обновлено в 09:22
Футбол
«Лацио» за тайм разгромил «Новару» в кубковом матче
"Лацио" стал участником 1/4 финала Кубка Италии, пройдя "Новару" в субботнем матче.
Обновлено в 10:58
Футбол
Два гола Сердара Азмуна принесли Ирану победу на Кубке Азии
Матчем между сборными Ирана и Вьетнама в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал очередной игровой день на футбольном Кубке Азии.
Обновлено в 07:59
Футбол
«Ахмат» приобрел у «Вислы» полузащитника сборной Польши Шиманьского
Полузащитник плоцкой «Вислы» Дамиан Шиманьски переходит в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 09:35
Футбол
«Леганес» одержал победу в домашнем матче с «Уэской» в Примере
Обновлено в 08:53
Футбол
Матч с участием Мамаева пройдет на плацу «Бутырки»
Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что на плацу СИЗО "Бутырка" будет организовано футбольное поле, на котором пройдет несколько матчей с участием заключенных.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»
Обновлено в 07:19
Футбол
«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»
Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол
Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11
Футбол
Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»
В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол
Салах опередил Раша по количеству голов за «Ливерпуль» в АПЛ
Обновлено в 11:25
Футбол
Тренер «Эвертона» исключил продажу Влашича в ЦСКА
Влашич перешел из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года.
Обновлено в 09:24
Футбол
«Бока Хуниорс» отказалась продавать Павона в «Зенит» за €20 млн
Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи рассказал о ходе переговоров насчет будущего нападающего клуба Кристиана Павона.
Обновлено в 09:38
Футбол
Валенсия начал переговоры с «Интером»
В январе "красные дьяволы" могут заработать, продав игрока "Интеру". Сообщается, что миланцы уже начали переговоры с Валенсией.
Обновлено в 11:24
Футбол
Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»
Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47