Футбол

Луис Адриано: «Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас»
Sport24.ru
07:25

Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие — будет помогать "Спартаку" побеждать.
Sport24.ru07:25

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Луис Адриано: «Никто никому не приказывает. Глушаков один из нас»

Спорт БИЗНЕС Online10:15

Адриано рассказал, почему футболисты «Спартака» поддерживают Глушакова

Газета.Ru08:25

Адриано: Каррера ушёл из «Спартака», а Глушаков остался. Денис один из нас

Чемпионат08:09

Луис Адриано: «Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас»

Sport24.ru07:25
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Футбол

«Вест Хэм» нанес поражение «Арсеналу»

12 января в Лондоне состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Арсеналом».
Обновлено в 09:22
Футбол

«Лацио» за тайм разгромил «Новару» в кубковом матче

"Лацио" стал участником 1/4 финала Кубка Италии, пройдя "Новару" в субботнем матче.
Обновлено в 10:58
Футбол

Два гола Сердара Азмуна принесли Ирану победу на Кубке Азии

Матчем между сборными Ирана и Вьетнама в Объединенных Арабских Эмиратах стартовал очередной игровой день на футбольном Кубке Азии.
Обновлено в 07:59
Футбол

«Ахмат» приобрел у «Вислы» полузащитника сборной Польши Шиманьского

Полузащитник плоцкой «Вислы» Дамиан Шиманьски переходит в «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба польского клуба.
Обновлено в 09:35
Футбол

«Леганес» одержал победу в домашнем матче с «Уэской» в Примере

Обновлено в 08:53
Футбол

Матч с участием Мамаева пройдет на плацу «Бутырки»

Адвокат Игорь Бушманов сообщил, что на плацу СИЗО "Бутырка" будет организовано футбольное поле, на котором пройдет несколько матчей с участием заключенных.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»

Обновлено в 07:19
Футбол

«Севилья» подтвердила переход форварда «Барселоны»

Испанская «Севилья» сообщила о подписании форварда «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади.
Обновлено в 09:07
Футбол

Карпин в комментариях пригрозил отправить Паршивлюка в запас

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал видео с финтами защитника Сергея Паршивлюка, сделанных во время товарищеского матча.
Обновлено в 10:11
Футбол

Сульшер хочет выиграть трофей с «Манчестер Юнайтед»

В одном из недавних интервью специалист признался, что он планирует остаться в клубе, а для этого ему придется пробиться в четверку лучших в чемпионате Англии, а также выиграть какой-нибудь трофей у руля команды.
Обновлено в 03:46
Футбол

Салах опередил Раша по количеству голов за «Ливерпуль» в АПЛ

Обновлено в 11:25
Футбол

Тренер «Эвертона» исключил продажу Влашича в ЦСКА

Влашич перешел из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года.
Обновлено в 09:24
Футбол

«Бока Хуниорс» отказалась продавать Павона в «Зенит» за €20 млн

Президент «Бока Хуниорс» Даниэль Ангеличи рассказал о ходе переговоров насчет будущего нападающего клуба Кристиана Павона.
Обновлено в 09:38
Футбол

Валенсия начал переговоры с «Интером»

В январе "красные дьяволы" могут заработать, продав игрока "Интеру". Сообщается, что миланцы уже начали переговоры с Валенсией.
Обновлено в 11:24
Футбол

Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»

Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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