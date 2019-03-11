Футбол
Луи ван Гал объявил о завершении карьерыУтроNews 09:07
Футбольный тренер Луи ван Гал решил завершить карьеру, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на российские СМИ. Голландский специалист Луи ван Гал за свою тренерскую карьеру несколько раз выигрывал чемпионат Нидерландов и один раз Лигу чемпионов с "Аяксом".
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Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Обновлено в 20:01
Политика
Националисты пришли на митинг Порошенко в Житомире
Обновлено в 11:58
Политика
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи с главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером в Страсбурге согласовала изменения в соглашении по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.
Обновлено в 18:55
Политика
Власти США потребовали модифицировать системы Boeing 737 MAX
Американские власти заявили о намерении обязать компанию Boeing внести модификации в системы самолетов Boeing 737 MAX несмотря на то, что уверены в безопасности лайнеров, сообщается на сайте Федерального авиационного управления (FAA) США.
Обновлено в 21:10
Общество
Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
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Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
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Общество
Льготы на тепло могут появиться у религиозных организаций Забайкалья
Глава Забайкальского края Александр Осипов инициировал законопроект о льготных тарифах на тепловую энергию для религиозных организаций региона.
Обновлено в 20:35
Общество
Опрос: более 70% родителей выступили в поддержку дресс-кода в школах
Уточняется, что у 65% опрошенных родителей дети учатся в образовательных учреждениях, где школьная форма обязательна.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»
Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой находился фигурант громкого расследования, продолжавшегося около двух лет.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Жительница Словении отрезала себе часть руки ради страховки
Жительница Словении отрезала себе часть руки выше запястья ради получения выплат в 383 тысячи евро от страховых компаний и пожизненного пособия по инвалидности, сообщила в понедельник местная полиция.
Обновлено в 19:34
Футбол
Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»
Обновлено в 13:53
Происшествия
Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей
Гагаринский суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму более чем 380 миллионов рублей соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Политика
Антонов: последствия разрушения ДРСМД могут быть мрачными
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что последствия выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть "печальными" как для отношений между Америкой и Россией, так и для всего мира.
Обновлено в 18:46
Происшествия
В Венесуэле разбился легкий самолет с офицерами ВС на борту
Легкий самолет Cessna 206 в понедельник разбился в Венесуэле. Инцидент произошел в районе Гран-Сабана в штате Боливар на востоке страны.
Обновлено в 19:19
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» идут обыски
В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» проходят обыски, сообщает «Коммерсантъ». Спецоперации проводят полиция, ФСБ и Росгвардия.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Устроивший теракт в Еврейском музее Брюсселя получил пожизненный срок
Француз Мехди Неммуш, устроивший стрельбу в Еврейском музее в Брюсселе в 2014 году, был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает Reuters.
Обновлено в 19:59
Политика
Пограничники рассказали, что россияне незаконно ввозят в Финляндию
Радар-детекторы остаются неизменным лидером среди наиболее часто изымаемых предметов на финско-российской границе, рассказал в интервью РИА Новости эксперт по коммуникациям штаба Пограничной службы Финляндии Пентти Алапелто.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
Самолет ВМС США на низкой высоте пролетел над «Адмиралом Горшковым»
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на низкой высоте облетел отряд кораблей Северного моря во главе с новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» в Атлантике, следует из данных авиационных ресурсов и системы мониторинга движения морских судов AIS.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Во Владивостоке перевернулся ЗРПК «Панцирь-С»
"Вести-Приморье" отмечают, что системы "Панцирь-С" стоят на вооружении 1533-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе Шаморовской трассы во Владивостоке.
Обновлено в 04:57
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Политика
В ЦЕРН рассказали, как полностью отключить интернет
Отключить Интернет полностью в настоящее время является делом сложным, но не невыполнимым.
Обновлено в 20:40
Хоккей
«Тампа» разгромила «Торонто», Кучеров набрал 111-е очко
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал результативную передачу. Он набрал 111-е (33+78) очко в сезоне.
Обновлено в 21:41
Политика
США допустили новые санкции против «Северного потока — 2»
США рассматривают дополнительные санкции против проекта "Северный поток-2", заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри.
Обновлено в 14:55