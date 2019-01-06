Футбол

Луи ван Гал: «Клопп превратил „Ливерпуль“ в совершенную боевую машину»
Спорт-Экспресс
02:54

Манчестер Сити — Ливерпуль
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, 3 января
Стадион «Этихад»
20′
Деян Ловрен
Венсан Компани
31′
38′
Джорджиньо Вейналдум
Серхио Агуэро
40′
Эмерик Лапорт
45′+2′
57′
Джеймс Милнер
Фабиньо
64′
Роберто Фирмино
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
65′
Лерой Сане
72′
77′
Садио Мане
Джердан Шакири
86′
Джорджиньо Вейналдум
Дэниэл Старридж
Эмерик Лапорт
Кайл Уокер
86′
Венсан Компани
Николас Отаменди
88′
Бернарду Силва
89′
Эдерсон Сантана
90′+5′
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал назвал "Ливерпуль" главным фаворитом чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа занимает первое место в таблице, на 4 очка опережая "Манчестер Сити".
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