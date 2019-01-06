Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал назвал "Ливерпуль" главным фаворитом чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа занимает первое место в таблице, на 4 очка опережая "Манчестер Сити".

Общество Общество Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.

Политика Политика NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн.

Экономика Экономика В России появится новая система контроля качества бензина В России хотят внедрить новую систему контроля качества бензина, которая поможет отслеживать топливо от завода до заправочных станций.

Общество Общество Король Малайзии отрекся от престола Король Малайзии Мухаммад V отрекается от престола, сообщает Reuters со ссылкой на заявление королевского дворца.

Политика Политика Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.

Космос Космос Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.

Авто Авто В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.

Политика Политика Эрдоган планирует посетить Россию в январе Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе нанести визит в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Эрдогана.

Происшествия Происшествия В Тюмени в батутном парке погибла девушка

Политика Политика Названы последствия отмены визита Рогозина в США «Роскосмос» в связи с отменой визита генерального директора корпорации Дмитрия Рогозина в США может выйти из переговоров с НАСА об участии в проекте международной окололунной станции Gateway.

Хоккей Хоккей Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею Российский флаг не включили в видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде.

Происшествия Происшествия В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.

Политика Политика Роскосмос удивлен, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ Госкорпорация «Роскосмос» удивлена, что NASA общается с не через СМИ, а не напрямую.

Происшествия Происшествия Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи Бушевавший последние пару дней шторм частично разрушил набережную в Олимпийском парке Сочи. Последствия разгула стихии сняли на видео.

Происшествия Происшествия Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Происшествия Происшествия Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Экономика Экономика В Воронежской области создана особая экономическая зона В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр".

Политика Политика Глава МИД ФРГ заявил, что ключ к сохранению ДРСМД находится у России "Если Россия хочет сохранить договор, то она должна осуществить разоружение, которое поддается контролю", — подчеркнул Маас.

Армия и оружие Армия и оружие Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.

Космос Космос В Сеть случайно попала фотография сборки самой большой ракеты Маска Житель Техаса опубликовал в Twitter фотографию восхода солнца в деревне Бока-Чика, где находится частный космодром компании Илона Маска Space X. На снимок попала разобранная сверхтяжелая ракета SpaceX Starship, строящаяся здесь.

Общество Общество В России появится профессия судьи для беспилотных машин В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.

Политика Политика Варфоломей передал украинской «новой Церкви» документ о независимости Константинопольский патриарх Варфоломей передал представителям официального Киева документ о независимости новой церковной структуры.

Происшествия Происшествия В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Происшествия Происшествия Десять человек получили ранения в ДТП на Ставрополье В аварии пострадали десять человек, в том числе полуторагодовалый ребенок, все госпитализированы. Все пострадавшие — граждане Азербайджана.

Происшествия Происшествия Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.

Спорт Спорт Еще один норвежский лыжник отчитал российских спортсменов Ранее норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн прокомментировал тактику российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски».

Происшествия Происшествия Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат на треть Власти Челябинской области увеличат объем выплат пострадавшим при обрушении жилого дома в Магнитогорске с 66 млн до 93 млн рублей.

Политика Политика УПЦ отказалась проводить службы совместно с «новой церковью» Украины УПЦ отказалась проводить религиозные службы совместно с «новой церковью» Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Иран планируют провести совместные учения в Каспийском море