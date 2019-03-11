Луи Ван Гал заявил, что больше не будет тренироватьНева Спорт вчера в 07:16

Голландский футбольный тренер Луи Ван Гал заявил, что завершает тренерскую карьеру. Об этом сообщает испанское издание AS. По словам Ван Гала, он должен был завязать с футболом еще десять лет назад, когда ему было 55 лет, но делает официальное заявление только сейчас.

Луи Ван Гал заявил, что больше не будет тренировать

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