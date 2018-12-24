Футбол
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Sport24.ru00:55
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:27, Ашберн
Футбол
Кононов: всегда уважаю футболистов, но не даю переступить черту
Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов заявил, что всегда с уважением относится к футболистам, но никогда не дает им возможность переступить ту черту, где работает главный тренер.
Обновлено в 06:06
Футбол
Ремзи перейдёт в «Ювентус» и будет получать 10 млн евро
Ремзи получит статус свободного агента летом 2019 года.
Обновлено в 03:45
Футбол
Фернандиньо отказался выступать за сборную Бразилии из-за угроз
Полузащитник английского "Манчестер Сити" Фернандиньо отказался приезжать в сборную Бразилии по футболу из-за угроз, которые поступали ему после матча с командой Бельгии на чемпионате мира в России, сообщил главный тренер пентакампеонов Тите.
Обновлено в 03:27
Футбол
В «Челси» может появиться спортивный психолог
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри намерен пригласить в штаб клуба психолога, чтобы помочь игрокам демонстрировать их лучшую игру.
Обновлено в 05:46
Футбол
Анчелотти рассказал, что дважды был близок к возвращению в «Милан»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти рассказал, что он дважды был близок к тому, чтобы вернуться в «Милан».
Обновлено в 04:50
Футбол
«Спартак» заинтересовался нападающим софийского ЦСКА
Нападающий софийского ЦСКА Кирилл Десподов находится в сфере интересов московского «Спартака», сообщают болгарские СМИ.
Обновлено в 05:31
Футбол
Д. Реднапп: ван Дейк может стать лучшим защитником в истории АПЛ
Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Реднапп оценил выступление защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка в нынешнем сезоне.
Обновлено в 04:01
Футбол
Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах
Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» в матче АПЛ
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи», сообщают СМИ
Обновлено в 02:04
Футбол
Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом Армении
Обновлено в 03:14
Футбол
Гришин покинул пост старшего тренера «СКА-Хабаровск»
Александр Гришин, работавший в команде с августа 2018 года, покинул хабаровский коллектив. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 03:51
Футбол
Матич: «Сульшер сказал, что нужно больше атаковать, бегать и бороться»
Тренер сказал, что мы должны больше атаковать, больше бегать и бороться. Именно это мы сделали в матче с «Кардиффом».
Обновлено в 05:04
Футбол
Рибери может вернуться в «Галатасарай»
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
Шмейхель: «Культура „МЮ“, которая делала этот клуб особенным, исчезла»
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба еще одного экс-игрока Уле Гуннара Сульшера.
Обновлено в 04:09