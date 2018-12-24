Футбол

Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»
Sport24.ru
00:55

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает Зинедина Зидана идеальным тренером для манкунианцев.
Sport24.ru00:55

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Саа: «Зидан - лучший вариант для „Манчестер Юнайтед“»

Soccer.ru01:55

Экс-игрок «МЮ» назвал идеального кандидата на пост главного тренера клуба

Матч ТВ01:39

Экс-игрок «МЮ» назвал идеального кандидата на пост главного тренера клуба

Sportbox.RU01:39

Саа: «Зидан - лучший выбор для „Манчестер Юнайтед“»

Евро-футбол.ру01:28

Саа: Зидан – лучший выбор для «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат00:31

Луи Саа назвал идеального тренера для «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru00:55
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Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Обновлено вчера в 16:32
Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:59
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Кулибали стал самым высокооплачиваемым игроком «Наполи»

Зарплата сенегальца увеличилась до 6 миллионов евро в год. Он стал самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Обновлено вчера в 21:17
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«Монако» после прихода Анри проигрывает чаще всех в топ-5 чемпионатах

В 19-м туре Лиги 1 "Монако" на своем поле проиграл "Генгаму" (0:2).
Обновлено в 00:29
Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Обновлено вчера в 06:18
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Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

Мхитарян впервые с 2011 года не стал лучшим футболистом года в Армении

Обновлено в 03:14
Футбол

Гришин покинул тренерский штаб «СКА-Хабаровска»

В тренерском штабе «СКА-Хабаровска» произошли изменения.
Обновлено в 03:01
Футбол

Агент: «Асенсио не намерен покидать „Реал“»

Агент нападающего «Реала» Марко Асенсио прокомментировал интерес к футболисту со стороны миланского «Интера».
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Маурисио Почеттино: «„Тоттенхэм“ поборется за победу в АПЛ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в способности команды в нынешнем сезоне реально бороться за победу в АПЛ.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Дмитрий Назаров: «Каррера должен был уйти сразу после чемпионства»

На мой взгляд, Массимо Каррера должен был уйти сразу после чемпионства.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол

Футболист «Севильи» заработал красную карточку в перерыве матча

Андалусийцы доигрывали поединок в меньшинстве после того, как их полузащитник Франко Васкес заработал красную карточку в перерыве встречи.
Обновлено в 02:16
Футбол

Дзюба попал в топ-100 лучших футболистов года по версии Marca

Обновлено вчера в 11:51
Футбол

«МЮ» выплатит Сульшеру € 2,2 млн, если клуб попадёт в Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер может получить от клуба денежный бонус.
Обновлено в 03:09
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Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»

Обновлено вчера в 12:47
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Луи Саа
Французский футболист
Французский футболист гваделупского происхождения, нападающий. Автор самого быстрого гола в истории финалов Кубка Англии.
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