Политика
Ранее сообщалось, что Anonymous заявила о том, что обнаружила документы по проекту Integrity Initiative, который, предположительно, Соединенное Королевство использовало для вмешательства во внутренние дела европейских стран .
Вести.Ru14:49
с чего всё началось
По данным Anonymous, британские власти только в рамках финансового года, который заканчивается 31 марта 2019 года, потратили на проект 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов).ТВ Центр15:00
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Политика
Пушков ответил на слова Порошенко про Путина и Крым
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о визите российского лидера Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 16:43
Политика
Минюст Украины отменил передачу сооружений Почаевской лавры УПЦ МП
Комиссия Министерства юстиции Украины лишила Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.
Обновлено в 16:43
Армия и оружие
SANA: более десяти человек погибли при ударах коалиции по Дейр эз-Зору
По меньшей мере 11 мирных жителей сирийской деревни Аш-Шаафа провинции Дейр эз-Зор погибли в результате авиаударов международной коалиции во главе с США.
Обновлено в 16:27
Политика
Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.
Обновлено в 16:37
Политика
Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара
Премьер-министр Испании Педро Санчес в эфире телеканала 24Н сообщил, что саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару.
Обновлено в 16:30
Политика
Путин заявил, что зарплаты должны выражаться в реальных деньгах
Президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты и пенсии россиян намного важнее, чем усредненные показатели по стране.
Обновлено в 16:23
Политика
Президент Сербии рассказал о поддержке Косово западными странами
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти непризнанного Косово получили поддержку части западных стран для поднятия на 100% пошлин на сербскую продукцию.
Обновлено в 16:35
Политика
Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025
Обновлено в 16:23
Политика
В МИД России заявили о нежелании США вести переговоры по ДРСМД
Россия и США ведут переговоры по Договору РСМД только на уровне экспертов, заявили в МИД РФ.
Обновлено в 16:20
Политика
Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию
Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России.
Обновлено в 16:44
Политика
Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован
Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден экстренно госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на родных Хайдена.
Обновлено в 16:37
Политика
ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле
Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 11:20
Политика
Россия и Италия обсудили подготовку к заседанию глав МИД ОБСЕ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с итальянским коллегой Энцо Моаверо-Миланези подготовку к совету министров иностранных дел ОБСЕ, который соберется в начале декабря в Милане.
Обновлено в 10:30
Политика
Большая пресс-конференция Путина пройдёт 20 декабря
В четверг, 20 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.
Обновлено в 16:37