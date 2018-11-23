с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Anonymous заявила о том, что обнаружила документы по проекту Integrity Initiative, который, предположительно, Соединенное Королевство использовало для вмешательства во внутренние дела европейских стран .

Политика Политика Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.

Политика Политика Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отреагировал на практику западных стран обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Политика Политика Минюст Украины отобрал у УПЦ Почаевскую лавру Министерство юстиции Украины лишило каноническую Украинскую православную церковь права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры, которые были переданы УПЦ в 2003 году, сообщила первый замглавы ведомства Елена Сукманова.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Политика Политика Екатеринбург уступил Осаке в борьбе за ЭКСПО-2025 Право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025 получил японский город Осака, российский Екатеринбург уступил во втором туре голосования, передает РИА "Новости".

Политика Политика Испания угрожает сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара Премьер-министр Испании Педро Санчес в эфире телеканала 24Н сообщил, что саммит Евросоюза по Brexit в воскресенье, 25 ноября, может не состояться, если Мадрид и Лондон не заключат сделку по Гибралтару.

Политика Политика Путин потребовал добиться конкретных результатов майских указов Президент России Владимир Путин заявил, что гражданам нужны конкретные результаты работы по реализации майских указов.

Политика Политика Лавров считает, что Россия должна научиться жить в условиях санкций Российская экономика должна научиться жить в режиме санкций и не зависеть от партнеров, которые доказали свою ненадежность.

Политика Политика Родственники жертв крушения MH17 подали в суд на Россию Родственники жертв крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе подали в Европейский суд по правам человека иск против России.

Политика Политика ФСО отчиталась об успешном проведении первого этапа учений в Кремле Первый этап плановых учений в Кремле прошел успешно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на центр общественных связей Федеральной службы охраны (ФСО).

Политика Политика Рябков: Россия ответила на все вопросы США по ДРСМД Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона ответила на все вопросы американских коллег по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Экс-глава ЦРУ экстренно госпитализирован Бывший глава ЦРУ Майкл Хайден экстренно госпитализирован после инсульта. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на родных Хайдена.

Политика Политика Президент Сербии рассказал о поддержке Косово западными странами Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти непризнанного Косово получили поддержку части западных стран для поднятия на 100% пошлин на сербскую продукцию.

Политика Политика В Чехии оппозиции не удалось отправить правительство в отставку Чешской оппозиции на специальном заседании парламента в пятницу не хватило девяти голосов для того, чтобы отправить в отставку правительство премьер-министра Андрея Бабиша, за отставку проголосовали 92 депутата из 200, входящих в парламент, для принятия решения было необходимо собрать 101 голос.