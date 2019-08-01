Футбол
Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕРИА Новости 14:16
Футболисты луганской "Зари" нанесли поражение черногорской "Будучности" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующий отборочный этап турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Запорожье, завершилась победой "Зари" со счетом 1:0.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
Футбол
Гилерме назвал трех лучших вратарей мира
Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме назвал трех лучших голкиперов мира.
Обновлено в 07:59
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Культура
Рок-фестиваль «Нашествие» станет костюмированным
Следующий рок-фестиваль "Нашествие", который пройдет в 2020 году, впервые будет костюмированным. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
Обновлено в 10:32
Футбол
Сын бывшего игрока сборной Швеции проходит медосмотр в «Спартаке»
Нападающий Йордан Ларссон проходит медицинское обследование в московском "Спартаке", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Поговаривают, что Константин Богомолов и Ксения Собчак начали демонстрировать отношения на фоне слухов о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Samsung выпускает смартфон Galaxy Active повышенной прочности
Samsung собирается выпустить новый смартфон Galaxy Active с корпусом повышенной прочности.
Обновлено в 11:51
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
Обновлено в 01:36
Политика
NASA: дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Анита Цой отменила концерты из-за травмы
Анита вынуждена отменить запланированные концерты, и просит прощения у поклонников. Недавно в Баку прогремел масштабный фестиваль «Жара».
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите
Краевая детская клиническая больница является одним из ведущих лечебно-профилактических учреждений Забайкальского края.
Обновлено в 01:51
Политика
США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 15:03
Финансы
Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США
Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 14:43
Экономика
Число потенциальных банкротов снизилось до 345 тысяч человек
Сегодня, 1 августа 2019 года, стало известно, что в I полугодии текущего года число потенциальных банкротов-россиян снизилось до 344,8 тысячи человек.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини
Анфиса Чехова показала соблазнительные формы в бикини Телеведущая Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Космос
В Сети обнаружили китайскую версию «Зоны 51»
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено в 12:32