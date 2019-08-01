Футбол

Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕРИА Новости 14:16

Футболисты луганской "Зари" нанесли поражение черногорской "Будучности" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышли в следующий отборочный этап турнира. Встреча, прошедшая в четверг в Запорожье, завершилась победой "Зари" со счетом 1:0.
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«Заря» и «Легия» пробились в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Матч ТВ13:54

Луганская «Заря» вышла в 3-й раунд квалификации ЛЕ

РИА Новости14:16

«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Советский спорт14:01

«Заря» обыграла «Будучность» и вышла в 3-й отборочный раунд ЛЕ. Гости завершали встречу вдевятером

Sport24.ru14:01

«Заря» и «Легия» пробились в третий квалификационный раунд Лиги Европы

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«Заря» и «Легия» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы

Чемпионат13:52

«Заря» вышла в третий отборочный раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс13:52
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Футбол

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В МИДе прокомментировали создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР

По имеющейся информации, генсек ООН Антониу Гутерреш создал комиссию для расследования случаев "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".
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Салют в честь освобождения Каунаса от фашистов состоялся в Москве

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Samsung собирается выпустить новый смартфон Galaxy Active с корпусом повышенной прочности.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в Забайкалье будет создана территория опережающего развития (ТОР).
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Дым от горящей тайги в Сибири распространился до Аляски и западного побережья Канады.
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Анита вынуждена отменить запланированные концерты, и просит прощения у поклонников. Недавно в Баку прогремел масштабный фестиваль «Жара».
Обновлено в 07:00
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"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
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Дмитрий Медведев посетил Краевую детскую клиническую больницу в Чите

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Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

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США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена

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Курс доллара ускорил рост после снижения ставки ФРС США

Курс доллара ускорил рост к мировым валютам после объявления ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой ставки на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.), свидетельствуют данные торгов.
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Сегодня, 1 августа 2019 года, стало известно, что в I полугодии текущего года число потенциальных банкротов-россиян снизилось до 344,8 тысячи человек.
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В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
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Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
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