Политика
ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленныхРБК 08:09
В ближайшее время все военнопленные вылетят в Киев. «Представители Луганска и Донецка передали документы [на освобождение] и их паспорта», — заявил Медведчук. Ранее стало известно, что Медведчуку удалось договориться с ДНР и ЛНР об освобождении четырех граждан Украины.
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Главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласились передать Украине четырех украинских пленных
Эхо Москвывчера в 07:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:47, Ашберн
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