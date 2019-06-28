В ближайшее время все военнопленные вылетят в Киев. «Представители Луганска и Донецка передали документы [на освобождение] и их паспорта», — заявил Медведчук. Ранее стало известно, что Медведчуку удалось договориться с ДНР и ЛНР об освобождении четырех граждан Украины.

ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленных

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