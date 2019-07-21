Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в КаирРБК 18:09
Отмечается, что Lufthansa планирует возобновить полеты в столицу Египта в воскресенье, 21 июля. Ранее о решении приостановить полеты в Каир на семь дней объявила British Airways. В компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:40, Вашингтон
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
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Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
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Первый день чемпионата России по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды "Слава".
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В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.
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Футбол
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После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
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С Байконура стартовал корабль «Союз МС-13» с новым экипажем МКС
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Обновлено вчера в 21:17
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Минобороны Франции создаст подразделение из писателей-фантастов
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Политика
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Обновлено вчера в 16:19
Футбол
Сергей Ткачев: «Думаю, что все кайфанули от игры»
Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев подвел итоги встречи с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ (3:2). — Думаю, всем понравилась эта игра.
Обновлено в 12:25
Авто
Автомобили Hyundai Accent и Elantra оснастят вариатором
Автомобили Hyundai Accent и Elantra от южнокорейского производителя обзаведутся вариатором.
Обновлено в 08:16
Футбол
Валерий Карпин: «Вы все видели. Вот и напишите про это судейство»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура РПЛ со "Спартаком" (2:2) заявил, что команда добилась ничьи вопреки судейству.
Обновлено в 17:19
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин заявил, что работа по ликвидации последствий паводка в Иркутской области организована плохо, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия
Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше
Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
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Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Политика
Новая глава Еврокомиссии призывает говорить с Россией с позиции силы
"Наша привилегия как демократических стран – отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытым обсуждением", - цитирует слова Урсулы фон дер Ляйен РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:38
Единоборства
Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Происшествия
СК и Роспотребнадзор проверят сыроварню с полуголыми работниками
В Нижнем Новгороде Роспотребнадзор начал проверку молочной продукции после того, как в СМИ появилась информация о нарушении санитарных норм на заводе по производству сыра в Воротынском районе.
Обновлено в 11:47
Политика
Меркель отправили в длительный отпуск после приступов дрожи
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Гаджеты
Коммерческая печать OLED-панелей начнется в 2020 году
Обновлено в 05:01
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
Недвижимость
В России собираются субсидировать первый взнос по ипотеке
Кабмину поручено подготовить предложение по предоставлению гражданам субсидий для оплаты первоначального ипотечного взноса или же компенсации текущей процентной ставки.
Обновлено вчера в 00:06
Технологии
Хакеры взломали сайт тайных подрядчиков ФСБ
13 июля 2019 года на главной странице сайта московской IT-компании «Сайтэк» появилось странное изображение: жёлтый улыбающийся пекафейс во весь экран.
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Культура
«Прошли времена, когда можно было петь что хочешь и танцевать как хочешь!» Непереведенная речь министра культуры Чечни из скандального сюжета ЧГРТК
Ролик чеченского телевидения, где министр культуры Хож-Бауди Дааев распекает нелицензированных его ведомством певцов и другие новости с горного культурного фронта широко разошлись по сетям и дали достаточное представление о свободе слова в республике.
Обновлено в 17:47