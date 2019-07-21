Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в КаирРБК 18:09
Отмечается, что Lufthansa планирует возобновить полеты в столицу Египта в воскресенье, 21 июля. Ранее о решении приостановить полеты в Каир на семь дней объявила British Airways. В компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Экономика
Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Футбол
Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Политика
Путин не верит в отравление Скрипалей британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин не верит в то, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 16:45
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 18:53
Политика
Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС
Обновлено вчера в 15:28
Здоровье
Лекобеспечение еще 19 орфанных заболеваний может быть передано на федеральный уровень
Финансирование лекарственного обеспечения еще 19 жизнеугрожающих орфанных заболеваний в ближайшее время может быть переведено на федеральный уровень.
Обновлено в 17:07
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Политика
Владимир Путин прибыл в Иркутскую область
Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл в город Братск, откуда направится в районы, пострадавшие от наводнения, сообщили в администрации президента.
Обновлено вчера в 00:09
Армия и оружие
В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США
О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено в 17:35
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Общество
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной
Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.
Обновлено в 08:58
Футбол
В Сети появилось видео избиения ОМОНом фанатов в Ростове-на-Дону
Позже в Сети появились видео с места события.
Обновлено в 20:32
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Политика
Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета
Обновлено в 16:48
Культура
Стендап-лекция о Гарри Поттере ждёт жителей Владивостока
Воскресная стендап-лекция, посвящённая литературе, пройдёт во Владивостоке 21 июля в 18:07.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане
Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено в 16:58
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
Армия и оружие
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Крым
В случае атаки на Крым или Донбасс Вооруженные силы Украины будут полностью уничтожены.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Политика
Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов
Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.
Обновлено в 14:30
Футбол
Тренер «Оренбурга»: скоро мы не вспомним, что в РПЛ отсутствовала VAR
Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) скоро станет неотъемлемой частью Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:29
Политика
Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив
Британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Отряд писателей-фантастов и футурологов появится во Французской армии
Военное ведомство ведет переговоры с рядом писателей и специалистов в области футурологии, их имена не раскрываются.
Обновлено в 16:50