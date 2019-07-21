Отмечается, что Lufthansa планирует возобновить полеты в столицу Египта в воскресенье, 21 июля. Ранее о решении приостановить полеты в Каир на семь дней объявила British Airways. В компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта.

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Политика После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.

Экономика Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Футбол Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.

Политика Путин не верит в отравление Скрипалей британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин не верит в то, что бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить представители британских спецслужб.

Космос «Союз МС-13» пристыковался к МКС Корабль «Союз МС-13» совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Здоровье Лекобеспечение еще 19 орфанных заболеваний может быть передано на федеральный уровень Финансирование лекарственного обеспечения еще 19 жизнеугрожающих орфанных заболеваний в ближайшее время может быть переведено на федеральный уровень.

Недвижимость Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».

Политика Владимир Путин прибыл в Иркутскую область Президент России Владимир Путин 19 июля прибыл в город Братск, откуда направится в районы, пострадавшие от наводнения, сообщили в администрации президента.

Армия и оружие В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.

Политика В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.

Гаджеты Индусы считают стоимость Redmi K20 завышенной Redmi K20 вышел в Индии пару дней назад по цене 22 000 рупий за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ – по текущему курсу это примерно 20 119 рублей или $319.

Армия и оружие ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Культура Стендап-лекция о Гарри Поттере ждёт жителей Владивостока Воскресная стендап-лекция, посвящённая литературе, пройдёт во Владивостоке 21 июля в 18:07.

Происшествия Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.

Космос Работа навигационной системы Galileo возобновлена Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.

Происшествия Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.

Политика Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.

Футбол Тренер «Оренбурга»: скоро мы не вспомним, что в РПЛ отсутствовала VAR Главный тренер футбольного клуба "Оренбург" Владимир Федотов заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) скоро станет неотъемлемой частью Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Британские власти рекомендовали своим судам обходить Ормузский пролив Британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.