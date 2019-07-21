Общество
Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в КаирРБК вчера в 18:09
Отмечается, что Lufthansa планирует возобновить полеты в столицу Египта в воскресенье, 21 июля. Ранее о решении приостановить полеты в Каир на семь дней объявила British Airways. В компании заявили, что намерены «оценить безопасность» в столичном аэропорту Египта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Политика
Спикер рады Парубий забыл взять паспорт на избирательный участок
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий не смог принять участие в голосовании на избирательном участке по месту своей регистрации, поскольку забыл паспорт.
Обновлено в 05:58
Футбол
РПЛ дала оценку стычкам фанатов «Спартака» и бойцов ОМОНа в Ростове
Матч в Ростове между местной одноименной командой и московским «Спартаком» в рамках второго тура РПЛ завершился со счетом 2:2. После игры, по свидетельствам очевидцев и кадров в сети, произошли столкновения между болельщиками «красно-белых» и ОМОНом.
Обновлено в 04:41
Авто
За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше
С января по июль было я количество автодилеров сократилось на 74 единицы.
Обновлено в 05:15
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Украины
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Явка на парламентских выборах на Украине превысила 13,5%
Сегодня на Украине проходят внеочередные выборы в Верховную раду.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Врачи назвали топ-7 самых опасных «молодежных» болезней
Обновлено вчера в 02:31
Спорт
Призовой фонд The International 2019 превысил $ 30 млн
На чемпионате мира The International по Dota 2 будет разыграно более $ 30 млн – призовой фонд турнира превысил эту планку и продолжает расти.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием дипломатических отношений между двумя странами.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину с коляской
Обновлено в 05:14
Теннис
Донской выиграл «Челленджер» в Нур-Султане
Обновлено в 05:50
Религия
В Тверскую область с визитом приехал Патриарх Кирилл
21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы Казанской, Патриарх Московский всея Руси Кирилл приехал в Торжок и совершил Божественную литургию в Новоторжском Борисоглебском монастыре - старейшей обители Верхневолжья, а также он познакомится с храмами города и его святынями.
Обновлено в 02:12
Футбол
Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»
Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Первомайску
Обновлено вчера в 14:14
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Напомним, на право проведения чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 и 2027 году претендовали Казань и Будапешт.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В центре Петербурга изрезали ножом школьника ради телефона
На школьника напали в субботу в арке дома по улице Садовой, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 06:16
Музыка
Metallica выступит с концертом в Москве
21 июля на стадионе «Лужники» в Москве даст концерт рок-группа Metallica. Выступление группы проходит в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 01:38
Политика
МВД Украины приняло более 800 сообщений о нарушениях на выборах в Раду
Более 800 сообщений о нарушениях избирательного процесса поступило в правоохранительные органы Украины по состоянию на 13:00.
Обновлено в 06:38
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Теннис
Халеп провела чемпионский парад в родном городе
Победительница «Уимблдона» Симона Халеп провела чемпионский парад в родном городе – Констанце.
Обновлено в 04:34
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Армия и оружие
Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом
Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.
Обновлено вчера в 11:06
Космос
Появилось снятое с Земли видео стыковки корабля «Союз МС-13» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией (МКС).
Обновлено в 06:03
Теннис
Кафельников официально включен в Зал теннисной славы
Обновлено в 00:59
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода в столичный регион вернется не следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Общество
В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено 19 июля в 04:35
Футбол
Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»
Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак».
Обновлено вчера в 17:58