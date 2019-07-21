Общество

Lufthansa решила прекратить полеты в КаирИзвестия 18:12

Немецкая авиакомпания Lufthansa решила прекратить полеты в египетский Каир из соображений безопасности.
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Lufthansa решила прекратить полеты в Каир

Известия18:12

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

РБК18:09

British Airways приостановила полеты в Каир из соображений безопасности

Коммерсантъ16:25

СМИ: Lufthansa прекращает полеты в Каир из соображений безопасности

РИА Новости17:08

Вслед за British Airways полёты в Каир приостановила Lufthansa

Говорит Москва16:51

СМИ: Lufthansa немедленно прекращает все полеты в Каир по соображениям безопасности

ТАСС16:45

British Airways приостановила полеты в Каир

Вести.Ru13:33
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Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки

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«Союз МС-13» пристыковался к МКС

«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
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Финские ученые рекомендуют мужчинам снизить потребление мяса

К эксперименту ученые привлекли 2600 мужчин, среди которых были любители мясной пищи и те, кто употребляет мясо в умеренных количествах.
Обновлено в 18:28
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Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
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Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
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Футбол

На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом

После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 18:25
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Политика

Зеленский показал на видео ржавую «Украину»

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Политика

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено в 18:21
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Германия готовится наращивать расходы на вооружение

Расходы на вооружения Германии должны быть увеличены. Об этом заявила новая глава Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.
Обновлено в 16:48
Экономика

Греция реформирует экономику с учётом требований кредиторов

Власти Греции намерены провести масштабную реформу экономики с учётом договорённостей, достигнутых с международными кредиторами.
Обновлено в 14:30
Наука

Рентген повышает риск возникновения рака

В настоящий момент не изучены до конца риски рентгена и компьютерной томографии, и исследования учёных способствуют лучшему пониманию степени влияния низких доз радиации на здоровье человека.
Обновлено в 10:19
Футбол

Олег Кононов: «Без судей „Спартак“ выиграл бы оба матча»

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после гостевого матча 2-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) ответил на вопрос о судействе.
Обновлено в 17:03
Единоборства

Дадашев находится в медикаментозной коме после операции

Российский боксер Максим Дадашев, который перенес операцию по поводу внутричерепной гематомы после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, находится в медикаментозной коме, сообщает Washington Post.
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Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну

Обновлено вчера в 03:55
Единоборства

Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Минск опроверг слухи о российских военных в чернобыльской зоне

Обновлено в 13:53
Политика

В НАТО призвали Иран освободить британский танкер

В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Происшествия

ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Экономика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»

Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено вчера в 09:09
Армия и оружие

Отряд писателей-фантастов и футурологов появится во Французской армии

Военное ведомство ведет переговоры с рядом писателей и специалистов в области футурологии, их имена не раскрываются.
Обновлено в 16:50
Политика

В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Футбол

Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.
Обновлено в 18:55
Единоборства

Чисора отправил Шпильку в жесткий нокаут

Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.
Обновлено в 17:03
Общество

Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней

Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
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Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
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