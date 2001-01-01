Футбол
«Лудогорец» вновь разгромил «Трабзонспор» и вышел в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:26
"Лудогорец" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил валлийский клуб "ТНС" со счетом 4:0.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:18, Ашберн
Здоровье
Крымчанам не хватает донорской крови
Крым остро нуждается в запасах донорской крови. Так, в частности, необходимы плазма, а также форменные элементы разных групп крови.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321
В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.
Обновлено в 03:12
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено в 11:38
Политика
Более 25 тыс. жителей Донбасса получили российские паспорта
"На сегодняшний день более 60 тысяч заявлений подано от жителей ДНР и ЛНР, получили гражданство более 25 тысяч человек", - сказала Казакова, отметив, что количество желающих получить российское гражданство растет.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 показали на первом рендере
Сегодня компания Xiaomi выложила видео, на котором запечатлен процесс сборки смартфона Redmi Note 8, производство которого стартовало еще две недели назад.
Обновлено в 10:08
Наука
У неандертальцев часто встречалось «ухо пловца-серфера»
Обновлено в 09:03
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Музыка
Сукачев рассказал о записи нового альбома
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
Обновлено в 04:56
Авто
«Рольф Центр» усилился брендом Kia
Компания «Рольф» усиливает позиции на столичном рынке: локация «Рольф Центр» во 2-м Магистральном тупике пополнилась брендом Kia.
Обновлено в 09:51
Футбол
Гендиректор «Спартака» Цорн оптимистично настроен перед дерби с ЦСКА
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы против «Туна» (2:1) оценил форму команды перед дерби с ЦСКА.
Обновлено в 15:45
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Общество
В Японии эвакуируют 580 тысяч человек из-за тайфуна
В Японии около 580 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Кроса».
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Расчёты беспилотников ЗВО провели учения в Ленобласти
Расчёты беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения Западного военного округа провели учения на полигоне в Ленинградской области, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Обновлено в 14:42
Космос
15 тульских пряников побывают в космосе
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем
Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Политика
Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ
Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено в 08:47
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Политика
В Кремле обнаружили бомбу времен Великой Отечественной
На территории Кремля нашли авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщил комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Обновлено в 07:58
Интернет
«Одноклассники» запустили сервис поиска друзей по фото
Обновлено в 03:18
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Умные духовки без команды владельцев нагрелись до 200 градусов
Владельцы умной духовки June Oven сообщили о трех случаях самопроизвольного нагрева устройств в среднем до 200 градусов Цельсия посреди ночи.
Обновлено в 06:54
Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Камчатская больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную руку
Камчатская краевая больница выплатит пациенту 1,4 млн рублей за сломанную при операции руку, сообщили в пресс-службе Камчатского суда.
Обновлено в 19:24
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено в 19:28
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пояснила слова главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова по поводу Курильских островов.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено в 20:03