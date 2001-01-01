Футбол

«Лудогорец» вновь разгромил «Трабзонспор» и вышел в следующий раунд Лиги ЕвропыСпорт-Экспресс 15:26

"Лудогорец" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы разгромил валлийский клуб "ТНС" со счетом 4:0.
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«Лудогорец» вновь разгромил «Трабзонспор» и вышел в следующий раунд Лиги Европы

Спорт-Экспресс15:26
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