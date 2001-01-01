Футбол

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»Спорт-Экспресс вчера в 16:35

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев". Ранее подобного успеха добивался главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "Хоффенхайм".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Германии назвали лучшего тренера по итогам 2018 года

Sportbox.RUвчера в 19:05

В Германии назвали лучшего тренера по итогам 2018 года

Матч ТВвчера в 19:05

В Германии назвали лучшего тренера в 2018 году

Soccer.ruвчера в 16:10

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

Наставник «Вердера» - лучший тренер Германии 2018 года

Евро-футбол.рувчера в 16:48

Тренер «Вердера» признан лучшим тренером года в Германии

Sport.ruвчера в 16:43

DFB признал Кофельдта из «Вердера» лучшим тренером Германии в 2018 году

Бомбардир.рувчера в 16:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено вчера в 05:59
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Экономика

Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 05:52
Авто

GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva

GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Экономика

Toyota подала заявку на специнвестконтракт с инвестициями в $20 млрд

Обновлено в 02:56
Происшествия

Конец сезона: На востоке Петербурга прорвало трубу с горячей водой

Ранее сообщалось, что ремонт трубы с горячей водой на Фонтанке у БДТ завершён досрочно.
Обновлено в 02:13
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Культура

Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику

Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Экономика

Хаб группы «Аэрофлот» в Красноярске начнет работу в 2020 году

Обновлено в 04:52
Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Экономика

Сбербанк одобрил сделки со счетами эскроу на 102 млрд рублей

Представитель банка добавил, что на рассмотрении находятся 207 заявок на проектное финансирование строительства, из них 137 (или 66%) - с использованием счетов эскроу.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
Политика

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Авто

Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце

Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, могут представить уже в следующем месяце.
Обновлено в 04:22
Авто

Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan

Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.
Обновлено в 02:10
Авто

Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России

Обновлено в 05:35
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Обновлено в 01:02
Экономика

Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино

Обновлено в 06:18
Происшествия

Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Происшествия

Семью с новорожденным ребенком убили в Хабаровске

Обновлено в 03:37
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия

Елену Корикову обокрали в московском торговом центре

Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой воров на территории торгового центра «Мега Теплый Стан».
Обновлено в 04:17
Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Происшествия

Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес

Николас Кейдж подал на развод через четыре дня после свадьбы

Обновлено в 03:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Флориан Кофельдт
Немецкий футбольный тренер
German football manager, currently managing Werder Bremen.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Вердер
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Бремен. 4-кратный чемпион Германии. Цвета клуба - бело-зелёные.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное