Футбол
Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев". Ранее подобного успеха добивался главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "Хоффенхайм".
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