Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»Спорт-Экспресс вчера в 16:35

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев". Ранее подобного успеха добивался главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "Хоффенхайм".

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»

Экономика Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.

Экономика Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».

Авто GM-АвтоВАЗ официально представил обновлённую Chevrolet Niva GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Nova с новой мультимедийной системой.

Происшествия Конец сезона: На востоке Петербурга прорвало трубу с горячей водой Ранее сообщалось, что ремонт трубы с горячей водой на Фонтанке у БДТ завершён досрочно.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Культура Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.

Происшествия Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти» Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.

Происшествия Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Экономика Сбербанк одобрил сделки со счетами эскроу на 102 млрд рублей Представитель банка добавил, что на рассмотрении находятся 207 заявок на проектное финансирование строительства, из них 137 (или 66%) - с использованием счетов эскроу.

Политика Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Авто Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, могут представить уже в следующем месяце.

Авто Porsche рассказал об испытаниях электромобиля Taycan Испытания проходило одновременно в 30 странах мира, где в дальнейшем и смогут начать продажи продвинутой модели электрокара.

Спорт Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.

Финансы Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море «Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Происшествия Елену Корикову обокрали в московском торговом центре Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой воров на территории торгового центра «Мега Теплый Стан».

Политика Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы 26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.