Футбол

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»Спорт-Экспресс вчера в 16:35

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев". Ранее подобного успеха добивался главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "Хоффенхайм".
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В Германии назвали лучшего тренера по итогам 2018 года

Sportbox.RUвчера в 19:05

DFB признал Кофельдта из «Вердера» лучшим тренером Германии в 2018 году

Бомбардир.рувчера в 16:32

Наставник «Вердера» - лучший тренер Германии 2018 года

Евро-футбол.рувчера в 16:48

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»

Спорт-Экспрессвчера в 16:35

В Германии назвали лучшего тренера в 2018 году

Soccer.ruвчера в 16:10

Тренер «Вердера» признан лучшим тренером года в Германии

Sport.ruвчера в 16:43

В Германии назвали лучшего тренера по итогам 2018 года

Матч ТВвчера в 19:05
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Общество

Депутаты планируют отрегулировать сферу фудшеринга в Петербурге

Петербургский ЗакС рассматривает возможность подготовки нормативного акта, регулирующего фудшеринг на территории Санкт-Петербурга и установление налоговых льгот для организаций-участников данной деятельности.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре

Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Черном море

Обновлено в 02:51
Происшествия

Сбежавший из части контрактник найден мертвым

Обновлено в 02:59
Религия

Власти передумали отдавать Исаакиевский собор РПЦ

Обновлено в 01:23
Политика

Тимошенко не намерена собирать майдан в случае поражения на выборах

В случае поражения на президентских выборах Юлия Тимошенко не намерена устраивать переворот.
Обновлено в 00:31
Политика

Украина наращивает силы на границе с Крымом

Госпогранслужба Украины усиливает контроль на границе с Крымом перед выборами президента.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 08:42
Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Культура

Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику

Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Политика

Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму

Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

Обновлено в 03:40
Общество

В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей

Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Общество

Губернатор Колымы запретил отстреливать северных оленей

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу во время визита в Северо-Эвенский округ региона заявил о запрете отстрела дикого оленя, сообщает правительство Колымы.
Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Минобороны РФ объявило тендер на модернизацию штурмовиков Су-25

«Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Шоу-бизнес

Екатерина Шпица рассказала Ивану Урганту как доила козу

Актриса показала фото, на котором запечатлено как она помогает пожилой соседке доить козу.
Обновлено в 03:18
Технологии

Роскомнадзор нашел новый способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым разработала способ, считающийся самым эффективным по блокировке Telegram — это разработка компании «РДП.ру» («Ростелеком» контролирует 15%).
Обновлено в 04:22
Экономика

«Россети» сменили главу «МРСК Сибири»

Господин Акилин сменил на этом посту Виталия Иванова, который теперь руководит «МРСК Северного Кавказа».
Обновлено в 02:48
Политика

Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G

Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Происшествия

Защита экс-министра Абызова обжаловала его арест

Адвокаты обжаловали в Мосгорсуде арест бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей.
Обновлено в 03:44
Финансы

Рубль растет на открытии торгов

Рубль растет на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:17
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Кино

Появился полный трейлер сериала «Чернобыль» от HBO

Обновлено в 03:06
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Флориан Кофельдт
Немецкий футбольный тренер
German football manager, currently managing Werder Bremen.
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Вердер
Немецкий футбольный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Бремен. 4-кратный чемпион Германии. Цвета клуба - бело-зелёные.
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