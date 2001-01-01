Футбол
Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев". Ранее подобного успеха добивался главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "Хоффенхайм".
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Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Обновлено вчера в 12:45
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено 27 марта в 19:09
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Против экс-президента Аргентины Киршнер возбуждено дело о растрате
Аргентинский суд санкционировал возбуждение уголовного дела о растрате в отношении сенатора и экс-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер, сообщает Центр судебной информации страны.
Обновлено в 00:51
Культура
В карельской колонии открылась телевизионная студия
В исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы Сегежского района Карелии начала работу телевизионная студия под названием «ТВ-1».
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета
Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании.
Обновлено вчера в 14:16
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено вчера в 09:26
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Эдмонтон»
"Даллас" по буллитам обыграл "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). Для "Старз" это третья победа кряду.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
В Сети показали тизер Ford Escape
Компания Ford представит новое поколение кроссовера Kuga уже на следующей неделе, 2 апреля.
Обновлено вчера в 05:47
Кино
«Зеленая книга» собрала в российском прокате полмиллиарда рублей
Оскароносная картина Питера Фаррелли «Зеленая книга» собрала в российском прокате почти 550 млн рублей.
Обновлено в 00:55
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Строительство 50 школ начнется в Подмосковье в апреле 2019 года
Обновлено вчера в 14:04
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Спорт
Глава Департамента спорта Москвы покинул пост
Исполняющим обязанности руководителя Департамента спорта Москвы будет назначен Алексей Кондаранцев, бывший до этого первым заместителем главы организации.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Гендиректор «Реала» встретился с агентом Пьянича и Йовича
Гендиректор мадридского "Реала" Хосе Анхель Санчес на клубной базе провел встречу с футбольным агентом Фали Рамадани, представляющим интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.
Обновлено в 01:05
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Любитель непрожаренного мяса подхватил мозгового червя и умер
После магнитно-резонансной томографии выяснилось, что в коре больших полушарий головного его мозга, мозгового ствола и мозжечка имеются повреждения, которые возникают при поражении центральной нервной системы личинками свиного цепня.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Выдававшие себя за главу МИД Франции мошенники арестованы в Израиле
В Израиле арестованы трое мошенников, которые занимались вымогательством денег у бизнесменов, выдавая себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и его помощников.
Обновлено в 00:33
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Новый российский самолет Ил-112В получил разрешение на полет
Обратим внимание, что новый отечественный военно-транспортный самолет Ил-112В является первым летательным аппаратом этого класса, полностью созданным с нуля в России.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края уволилась
Собственное увольнение заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталья Пудовкина подтвердила в разговоре с корреспондентом transsibinfo.
Обновлено в 00:28