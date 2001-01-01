Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»Спорт-Экспресс вчера в 16:35

Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев". Ранее подобного успеха добивался главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн, возглавляющий "Хоффенхайм".

Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера»

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