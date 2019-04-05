Футбол
Лучшим игроком марта в Испании признан Лионель МессиRuNews24.ru 14:38
В матче против «Вильярреала», который закончился со счетом 4:4, Лионель Месси забил свой 414-й гол в карьере. По этому результату игрок сравнялся с Криштиану Роналду среди лучших бомбардиров в топ-5 европейских лигах. «Барселона» в данный момент занимает первое место в турнирной таблицы Ла-Лиги.
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