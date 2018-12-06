Футбол

Лучшим игроком «Зенита» в ноябре стал Далер Кузяев
Фонтанка.Ру
10:52

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Далер Кузяев назван лучшим игроком петербургского клуба в ноябре. Как 6 декабря сообщает пресс-служба петербургской команды, второе место в голосовании занял вратарь Андрей Лунев, третье — защитник Александр Анюков.
Фонтанка.Ру10:52

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Лучшим игроком «Зенита» в ноябре стал Далер Кузяев

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Кузяев впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в «Зените»

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Далер Кузяев признан лучшим футболистом «Зенита» в ноябре

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Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

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Sports.ru11:24

Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре

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Российский футболист
Российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и сборной России.
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