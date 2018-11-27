Руководство «Манчестер Сити» намерено приобрести лучшего вратаря минувшего сезона MLS. Речь идет о Заке Стеффене, права на которого принадлежат «Коламбус Крю».

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