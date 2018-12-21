В 2014 году чемпионат мира посмотрели около 3,2 млрд человек, примерно столько же, сколько и за четыре года до этого, когда ЧМ проходил в Южной Африке. России, как видите, удалось сдвинуть показатели с мёртвой точки, что тем более ценно, поскольку существует и обратная тенденция.

Царьград 13:30