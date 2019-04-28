Лучший способ помирить Россию и США назвали американские СМИГазета.Ru 03:17

США и Россия могут заключить временное соглашение, направленное против Китая, чтобы нормализовать отношения между двумя странами. Об этом пишет The National Interest.

Общество Французский путешественник пересек Атлантику в бочке Французский путешественник Жан-Жак Савен завершил вечером в субботу, 27 апреля, пересечение Атлантического океана в бочке.

Культура Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Религия Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя Президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, сообщает РИА "Новости".

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Музыка Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети» Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.

Футбол Уфа — Урал 0:0 (1-й тайм) Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом».

Религия В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.

Политика В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Политика Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание Громадське.

Происшествия Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Шоу-бизнес Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.

Шоу-бизнес Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.

Наука Ученые обнаружили самый древний след человека В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Политика Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия Ранее Иран согласился не создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками в обмен на снятие санкций.

Происшествия В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.

Авто Автоэксперты рассказали, сколько машина может проехать без бензина Автомобильные эксперты рассказали, какое расстояние транспортное средство может проехать за счет «аварийного» запаса хода.

Футбол Сарри заявил о желании остаться в «Челси» Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хочет остаться в лондонском клубе и в течение двух лет сделать синих претендентом на чемпионский титул в английской Премьер-лиге.