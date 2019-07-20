Футбол

Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборнойМатч ТВ 02:11

Форвард сборной Нигерии Одион Игало принял решение завершить карьеру в национальной команде. Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной

Sportbox.RU02:11

Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной

Матч ТВ02:11

Форвард сборной Нигерии Игало забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром Кубка Африки-2019

Sports.ruвчера в 17:27

Лучший бомбардир Кубка африканских наций — 2019 нигериец Игало завершил карьеру в сборной

Sport24.ruвчера в 23:37

Лучший бомбардир Кубка Африки Игало завершил выступления за сборную

Чемпионат01:49

Игало, ставший лучший бомбардиром Кубка Африки, завершил карьеру в сборной

Спорт-Экспрессвчера в 22:59

Лучший бомбардир Кубка африканских наций - 2019 завершил карьеру

Газета.Ru02:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия

Дезертир с гранатой задержан у Верховной Рады в Киеве

У здания Верховной Рады в Киеве полицейские задержали мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено вчера в 14:12
Общество

Названы наименее востребованные в России профессии

Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера

По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено вчера в 11:46
Единоборства

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

Обновлено в 02:36
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

В Амурской области в ДТП пострадали девять человек

В Амурской области в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.
Обновлено в 02:46
Футбол

Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки

В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41
Космос

Рогозин поздравил главу NASA с 50-летием высадки американцев на Луну

Обновлено в 00:47
Политика

Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту

19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика

Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку

«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 01:21
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Космос

Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом

Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо

Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Интернет

Forbes: приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

Разработчики приложения для смартфонов FaceApp в период с 9 по 19 июля заработали более $1 млн на фоне резкого роста популярности продукта, передаёт российское издание Forbes.
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Бориса Джонсона заподозрили в связях с бывшим руководством ЮКОСа

Лидера британской предвыборной гонки Бориса Джонсона подозревают в связях с бывшим вице-президентом нефтяной компании ЮКОС Александром Темерко.
Обновлено в 01:30
Политика

Путин разрешил иностранцам ехать в Петербург с электронной визой

Президент России Владимир Путин распорядился создать указ, по которому принимать туристов в Петербурге будут и с электронными визами.
Обновлено 18 июля в 11:30
Общество

В музее Есенина сняли на видео «привидение»

Обновлено вчера в 10:38
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Политика

Убить Гитлера: почему провалилась операция «Валькирия»

История не терпит сослагательного наклонения, но ровно 75 лет назад ход мировых событий мог измениться, если бы 20 июля 1944 года убили Адольфа Гитлера.
Обновлено в 01:08
Недвижимость

Путин предложил субсидировать первый взнос по ипотеке из бюджета

«Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным (жилищным) кредитам», — говорится в тексте перечня поручений.
Обновлено 18 июля в 14:30
Политика

На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы

Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, которая привела в ужас ее поклонников.
Обновлено вчера в 23:30
ещё по теме
Одион Игало
Нигерийский футболист
Нигерийский футболист, нападающий. Выступает за китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» и национальную сборную Нигерии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное