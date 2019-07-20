Футбол
Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборнойМатч ТВ 02:11
Форвард сборной Нигерии Одион Игало принял решение завершить карьеру в национальной команде. Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.
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Форвард сборной Нигерии Игало забил 5 голов и стал лучшим бомбардиром Кубка Африки-2019
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Лучший бомбардир Кубка африканских наций — 2019 нигериец Игало завершил карьеру в сборной
Sport24.ruвчера в 23:37
Игало, ставший лучший бомбардиром Кубка Африки, завершил карьеру в сборной
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