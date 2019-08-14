Футбол

Лучший бомбардир «Эспаньола» перешел в «Бетис» за 28 миллионов евроМатч ТВ 10:57

Официальный сайт «Эспаньола» сообщает, что в общей сложности севильцы заплатили за испанского игрока 28 140 000 евро. По итогам минувшего сезона Иглесиас стал лучшим бомбардиром «Эспаньола», забив 20 мячей в 43 играх.
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«Бетис» купил нападающего «Эспаньола» Борху Иглесиаса за 28 млн евро

Sport24.ru11:37

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Лучший бомбардир «Эспаньола» перешел в «Бетис» за 28 миллионов евро

Sportbox.RU10:57

Лучший бомбардир «Эспаньола» перешел в «Бетис» за 28 миллионов евро

Матч ТВ10:57

«Бетис» приобрел снайпера «Эспаньола» за 28 млн евро

Soccer.ru12:23
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Происшествия

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Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
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В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
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Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика

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США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

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Армия и оружие

«Американский Северодвинск» восстановят

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Звезда Disney снялась в фильме для взрослых

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Японские биологи разработали технологию выбора пола животного при искусственном оплодотворении, пишет журнал PLOS Biology.
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В офис НКО «Правовая инициатива» в Москве нагрянули с обыском

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Facebook признала факты прослушивания голосовых сообщений пользователя

Политика компании Facebook, в свою очередь, предусматривает сбор сообщений и файлов различных типов, отправляемых пользователями, однако про голосовые сообщения и возможность их прослушивания в документе не упоминается.
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Басилашвили раскритиковал Бузову, назвавшую себя «блокадницей»

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Обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо назвал свою провальную роль в карьере, за которую ему до сих пор стыдно.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
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