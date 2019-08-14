Футбол

Лучший бомбардир «Эспаньола» перешел в «Бетис» за 28 миллионов евроМатч ТВ 10:57

Официальный сайт «Эспаньола» сообщает, что в общей сложности севильцы заплатили за испанского игрока 28 140 000 евро. По итогам минувшего сезона Иглесиас стал лучшим бомбардиром «Эспаньола», забив 20 мячей в 43 играх.
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«Бетис» купил нападающего «Эспаньола» Борху Иглесиаса за 28 млн евро

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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:21, Ашберн
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