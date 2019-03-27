Футбол

Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport вчера в 17:30

32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
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Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру

Матч ТВвчера в 19:01

Агбонлахор объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года

Чемпионатвчера в 16:23

Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

Sport24.ruвчера в 15:39

Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

Спорт-Экспрессвчера в 16:02

Агбонлахор в 32 года завершил карьеру

Евро-футбол.рувчера в 15:50

Бывший игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры

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Легенда «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру. Сказал, что не смог представить себя в другом клубе

Sports.ruвчера в 17:25
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Лунгин назвал мракобесием запрет своего фильма о войне в Афганистане

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Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
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YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Обновлено вчера в 20:51
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В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о минировании нескольких станций в метро.
Обновлено вчера в 15:11
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Шоу-бизнес

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Игры

В сеть утекло фото нового геймпада DualShock для PlayStation 5

В сеть выложили фотографии геймпада DualShock для будущей консоли Sony, известной под кодовым названием PlayStation 5. Снимок 27 марта опубликовало немецкое издание WinFuture.
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NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
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