Футбол
Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport вчера в 17:30
32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Футбол
«Арсенал» хочет купить Умтити у «Барселоны»
В 2016 году функционер подписал Умтити для каталонского клуба из «Лиона», и теперь хочет видеть его в «Арсенале».
Обновлено вчера в 07:57
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Волошин и Тимакова
В Басманном суде столицы продолжается заседание по делу бывшего федерального министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:43
Армия и оружие
Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо
В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 16:41
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Спорт
Траньков заявил, что больше не будет основным тренером фигуристов Тарасовой и Морозова
Тарасова и Морозов встали в пару в 2012 году, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане в командных соревнованиях, двукратными чемпионами Европы, победителями финала Гран-при, обладателями двух серебряных и одной бронзовой медалей чемпионатов мира.
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Обновлено вчера в 10:48
Кино
Лунгин назвал мракобесием запрет своего фильма о войне в Афганистане
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Культура
YouTube удалил последние видео Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил первый выпуск авторской программы "Намедни" Леонида Парфенова, который был опубликован на YouTube-канале журналиста в марте 2019 года.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Неизвестные сообщили о минировании станций метро Петербурга
В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о минировании нескольких станций в метро.
Обновлено вчера в 15:11
Армия и оружие
В порт Одессы прибудут два корабля НАТО
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом
Обновлено вчера в 08:46
Здоровье
Жительница Бангладеш родила трех детей за месяц
Жительница Бангладеш родила сына, а через 26 дней еще мальчика и девочку.
Обновлено в 02:42
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Игры
В сеть утекло фото нового геймпада DualShock для PlayStation 5
В сеть выложили фотографии геймпада DualShock для будущей консоли Sony, известной под кодовым названием PlayStation 5. Снимок 27 марта опубликовало немецкое издание WinFuture.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Космос
NASA попросило Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС
NASA попросило Роскосмос отложить июльский запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС) на две недели.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие
В США допустили исключение Турции из производства истребителя F-35
Исключение Турции из проекта производства истребителей F-35 принесет некоторые трудности, но такое решение возможно.
Обновлено в 02:50
Политика
Гуайдо назначил дату начала «операции» по свержению Мадуро
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Индия испытала противоспутниковую ракету
Индия успешно испытала новую ракету, которая сбила спутник на околоземной орбите, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено вчера в 05:17
Гаджеты
Apple извинилась за проблемы с клавиатурой MacBook
Купертиновцы признали, что MacBook у третьего поколения, действительно есть проблемы с работой некоторых клавиш, и извинились за это, добавив, что подавляющее большинство пользователей имеют положительный опыт работы с клавиатурами вышеупомянутых устройств.
Обновлено в 02:33
Наука
Новый речной экраноплан появится в России
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковского во времена СССР занимался разработками экранопланов с 1960-х годов.
Обновлено вчера в 11:35
Культура
Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»
Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено вчера в 07:28
Наука
Ингибитор липазы млекопитающих продлил жизнь круглым червям на 45%
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Подлодка ВМФ России провела пуски «Калибров», не отходя от причала
Моряки-подводники Северного флота провели пуски крылатых ракет «Калибр», не выходя в открытое море.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Соратник Ельцина госпитализирован в Екатеринбурге
Бывший госсекретарь РСФСР 73-летний Геннадий Бурбулис госпитализирован с инсультом в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09