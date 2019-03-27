Футбол

Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport 17:30

32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
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Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру

Матч ТВ19:01

Агбонлахор объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года

Чемпионат16:23

Агбонлахор в 32 года завершил карьеру

Евро-футбол.ру15:50

Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

Спорт-Экспресс16:02

Бывший игрок сборной Англии объявил о завершении карьеры

Soccer.ru16:05

Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

Sport24.ru15:39

Легенда «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру. Сказал, что не смог представить себя в другом клубе

Sports.ru17:25
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
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