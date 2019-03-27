Футбол
Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport 17:30
32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:24, Ашберн
Происшествия
«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
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Источник РИА «Новости» сообщил, что Дворкович уехал из России
Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович уехал из России, пишет РИА "Новости" со ссылкой на анонимный источник в окружении Дворковича.
Обновлено в 08:46
Наука
Автомобили Jaguar Land Rover спасут человечество от эпидемий
По данным главного врача Jaguar Land Rover, в среднем человек проводит в своём автомобиле до 300 часов в год.
Обновлено в 09:59
Политика
В МИД России ответили на призыв Трампа «убираться из Венесуэлы»
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 16:41
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Политика
Times (Великобритания): НАТО нужно благодарить судьбу за Путина (The Times)
На следующей неделе НАТО исполняется 70 лет, и если бы не военные злоключения Путина, его обиды и неугомонность, альянс к настоящему времени вполне мог бы распасться.
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Политика
Мэром Владивостока избран Олег Гуменюк
Депутаты Владивостока избрали исполняющего обязанности мэра Олега Гуменюка на должность главы города, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:11
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Здоровье
Клинический фармаколог рассказал, каких лекарств не хватает в Петербурге
Что касается препаратов, которые надо докупать для Петербурга, то специалист озвучивает дефицит новой линейки «революционных» лекарств.
Обновлено в 12:34
Энергетика
«Лукойл» закрывает офис в Хьюстоне
"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Разворот: Члены ОНК посетили в изоляторе Михаила Абызова
Ева Меркачева, журналист "Московского комсомольца", которая побывала этой ночью в камере у Михаила Абызова.
Обновлено в 11:54
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Спорт
МОК из-за наказания россиян перераспределил медали Олимпиады в Сочи
27 марта исполком Международного олимпийского комитета официально перераспределил медали Олимпиады-2014 в бобслее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:33
Энергетика
Чистая прибыль «Трансконтейнера» в 2018 году выросла почти в два раза
Чистая прибыль группы "Трансконтейнер" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год выросла на 45,5% и составила 9,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Обновлено в 03:45
Футбол
В Аргентине женщину-арбитра облили кипятком во время матча
Арбитр Розана Паз была облита кипятком во время матча аргентинской футбольной лиги Сан-Хуана «Маркесадо» — «Сан-Мартин», сообщает Telesol Diario.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Политика
На Украине возбудят дело против Бойко и Медведчука из-за посещения РФ
Уголовное дело будет возбуждено против украинских политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука за «незаконное пересечение границы», заявил в среду генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Общество
Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн
Представитель бизнесмена в свою очередь пояснил РБК, что накануне апелляционный суд в Дубае постановил: нижестоящие судебные инстанции ошибочно выдавали ордер на арест, в соответствии с которым яхта более года простояла в заливе, на территории, находящейся в собственность бывших супругов.
Обновлено в 20:56
Авто
Hyundai готовит новый кроссовер, который будет дешевле модели Creta
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовит новинку для глобального рынка.
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Авто
Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза
Обновлено в 02:34
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено в 20:42
Политика
Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено в 22:12
Культура
YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 20:49
Происшествия
Адвокаты предложили за Абызова залог в миллиард рублей
Адвокаты попросили для чиновника «домашний арест». Даже предложили оставить залог в один миллиард рублей.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37