Футбол

Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport вчера в 17:30

32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
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Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру

Матч ТВвчера в 19:01

Агбонлахор объявил о завершении профессиональной карьеры в 32 года

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Агбонлахор в 32 года завершил карьеру

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Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

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Агбонлахор в возрасте 32 лет объявил о завершении карьеры

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Легенда «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру. Сказал, что не смог представить себя в другом клубе

Sports.ruвчера в 17:25
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