Футбол
Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport вчера в 17:30
32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
Гаджеты
Складной смартфон Xiaomi показали на видео
Обновлено вчера в 15:03
Экономика
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
«Роснефть» выявила злоупотребления в своем филиале на Дальнем Востоке
Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительные органы.
Обновлено в 05:09
Экономика
Авиакомпании предупредили о росте цен на авиабилеты в России
Как указывают представители российских авиакомпаний, рост цен на авиабилеты в экономклассе за два месяца текущего года составил 7,5%, что втрое выше показателей за весь минувший год (2,3% за 2018).
Обновлено в 05:15
Кино
Анджелина Джоли станет супергероем Marvel
Джоли сделала выбор в пользу проекта Marvel, сюжет которого будет крутиться вокруг сверхдержав и почти бессмертных существах, а также о неких девиантах — существах-монстрах, созданных пришельцами.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге
Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика
МИД Белоруссии: страна не планирует вступать в Евросоюз
Белоруссия пока не планирует вступление в Евросоюз, оставаясь его соседом.
Обновлено в 05:56
Транспорт
В конце марта «Аэрофлот» переходит на летнее расписание
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что безбагажные тарифы Аэрофлота сократят цену на билет на треть.
Обновлено в 04:13
Культура
Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение
Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Китае мужчина подорвал себя у полицейского участка
Обновлено в 05:13
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено в 05:41
Политика
За Абызова поручились Чубайс, Тимакова, Дворкович и Волошин
Следствия полагает, что в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 Абызов, являясь бенефициаром ряда офшорных компаний, создал и возглавил преступную организацию.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Сотрудники роддома в Башкирии раскрыли тайну своих зарплат
Новую работу нашли медики роддома в Салавате, уволившиеся после того, как во вторник, 26 марта, сотрудники посмеялись над размерами зарплат.
Обновлено в 03:20
Политика
Пекин: торговые переговоры США и Китая проходят успешно
Официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн утром в четверг, 28 марта, заявил, что торговые переговоры Китая и Соединенных Штатов Америки в настоящий момент проходят успешно.
Обновлено в 04:33
Политика
Сирия запросила заседание Совбез ООН по Голанским высотам
Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Мальтийские военные взяли под контроль захваченное мигрантами судно
Ранее сообщалось, что группа примерно из 100 мигрантов из Ливии захватила спасшее их судно Elhiblu I и направила его сторону Мальты или итальянского острова Лампедузы.
Обновлено в 04:39
Культура
Волковский театр в Ярославле будет объединён с Александринским
Министр культуры России Владимир Мединский заявил о том, что Волковский театр в Ярославле и Александринским театр будут объединены в первый национальный русский театр.
Обновлено вчера в 05:46
Футбол
Сульшер утвержден главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер утвержден в должности главного тренера "Манчестер Юнайтед", контракт рассчитан на три года, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы
Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Футбол
Новый газон на стадионе «Динамо» уложат к концу мая
Обновлено в 04:25
Политика
Гуайдо назначил операцию по свержению Мадуро на 6 апреля
Лидер оппозиции Венесуэлы, самопровозглашенный президент страны Хуан Гуайдо назначил на 6 апреля операцию по свержению официальной власти.
Обновлено в 02:38
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Юрист из Приморья получил условный срок за репост в Telegram
Суд в Приморье в четверг признал местного юриста Дмитрия Третьякова виновным в публичных призывах в интернете к экстремизму и назначил ему 2 года лишения свободы условно, сообщил РИА Новости защитник Третьякова Сергей Валиулин.
Обновлено в 05:09
Политика
Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду первую подлодку «Варшавянка» для ТОФ
Первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка" для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский" спустили на воду на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:36