Футбол
Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport вчера в 17:30
32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
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Потерпел крушение вертолет минобороны Казахстана
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