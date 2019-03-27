Футбол

Лучший бомбардир «Астон Виллы» в АПЛ Агбонлахор завершил карьеруProstoProSport вчера в 17:30

32-летний Агбонлахор является лучшим бомбардиром в истории «Астон Виллы» в АПЛ с 75-ю голами. Он выступал в клубе с 2005 по 2018 год и сыграл в 341 игре.
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Лучший бомбардир «Астон Виллы» завершил карьеру

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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