Футбол
Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»Чемпионат вчера в 21:50
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами. Сезон-2018/19 «Анжи» завершил на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, вылетев, таким образом, в ФНЛ.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», венесуэльский нападающий «Анжи» Андрес Понсе подпишет контракт с «Ахматом». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.Чемпионатвчера в 21:50
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