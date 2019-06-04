Футбол

Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»Чемпионат вчера в 21:50

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами. Сезон-2018/19 «Анжи» завершил на 15-м месте в турнирной таблице Премьер-Лиги, вылетев, таким образом, в ФНЛ.
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Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»

Как стало известно «Чемпионату», венесуэльский нападающий «Анжи» Андрес Понсе подпишет контракт с «Ахматом». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.
Чемпионатвчера в 21:50

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Нападающий «Анжи» может стать игроком «Ахмата»

Нева Спорт01:16

Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав клуба РПЛ

Газета.Ruвчера в 21:59

Лучший бомбардир «Анжи» вместо клуба MLS перейдет в «Ахмат»

Матч ТВвчера в 23:38

Источник: Понсе перейдёт в «Ахмат»

Sport.ru01:44

Форвард «Анжи» Понсе перейдёт в «Ахмат»

Soccer.ruвчера в 22:12

СМИ: Лучший бомбардир «Анжи» продолжит карьеру в «Ахмате»

ProstoProSportвчера в 23:51

Лучший бомбардир «Анжи» пополнит состав «Ахмата»

Чемпионатвчера в 21:50
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Обновлено вчера в 17:33
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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В США арестовали фигуранта расследования Мюллера

Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
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Гаджеты

LG начала продажи первого в мире телевизора 8K OLED

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В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Политика

В Судане объявили о проведении выборов в течение девяти месяцев

Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил, что в стране пройдут всеобщие выборы в течение девяти месяцев.
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты

Apple окончательно похоронила iPhone 5s

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Политика

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Обновлено в 01:36
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Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы

Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
Обновлено в 02:20
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
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Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

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Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
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Транспорт

Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево

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Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
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Общество

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Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
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Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

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Политика

Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции

Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
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В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка

Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.
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В Xiaomi заявили, что Redmi K20 и Pocophone F2 это разные смартфоны

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Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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