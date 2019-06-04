Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат»REGNUM 03:30

Как стало известно «Чемпионату», венесуэльский нападающий «Анжи» Андрес Понсе подпишет контракт с «Ахматом». В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Понсе провёл в составе махачкалинского «Анжи» 27 матчей и стал лучшим бомбардиром команды с 5 мячами.

с чего всё началось

В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды. Напомним, по итогам сезона «Анжи» вылетел из премьер-лиги.

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