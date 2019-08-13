Румынский тренер Мирча Луческу, известный в России по работе с «Зенитом», а на Украине с донецким «Шахтером», прокомментировал новость о возможном продолжении работы в киевском или московском «Динамо».

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Экс-наставник "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал слухи о своем назначении в качестве главного тренера московского или киевского "Динамо", передает Sport24.

Луческу прокомментировал слухи о своем назначении в «Динамо»

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