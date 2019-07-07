Футбол

Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»Евро-футбол.ру 03:01

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что полузащитник Янис Хаджи не должен переходить в "Спартак". Ранее СМИ приписывали "красно-белым" интерес к 20-летнем игроку.
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Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»

Евро-футбол.ру03:01

Луческу считает, что Янису Хаджи не стоит переезжать в РПЛ

Soccer.ru02:06

Мирча Луческу: «Россия — не для Яниса Хаджи, там очень тяжело»

Матч ТВвчера в 20:51

Луческу: Россия — не для Хаджи, там очень тяжело

Чемпионатвчера в 21:50

Мирча Луческу: «Россия — не для Яниса Хаджи, там очень тяжело»

Sportbox.RUвчера в 20:51

Экс-тренер «Зенита» Луческу предостерег сына Хаджи от перехода в «Спартак»

Sport24.ruвчера в 20:01

В «Спартаке» может оказаться сын Хаджи. Что нужно о нем знать

Спорт-Экспресс05 июля в 10:45
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Политика

Скабеева прокомментировала видео со странным поведением Зеленского

Обновлено в 02:41
Происшествия

Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым

Обновлено в 04:41
Футбол

Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро в Китае

По информации Sky Sports, 56-летний Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла

В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Политика

Соловьев отреагировал на ролик с гримасничавшим на совещании Зеленским

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Одессе идет спецоперация «Гром»

Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Экономика

Афипский НПЗ оценили в один рубль

Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Экономика

В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты

По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Химки» разгромили «Луч» в первом матче ФНЛ

Обновлено в 07:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Политика

В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Происшествия

При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли три человека

Обновлено в 01:46
Политика

Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД

Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31
Экономика

Минэкономразвития заставит россиян путешествовать

К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Футбол

В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука

Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Политика

Путин поздравил строителей БАМа

Обновлено в 06:45
Авто

В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown

Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

США призвали Германию отправить войска в Сирию

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области

Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол

Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибун

Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Обновлено в 07:16
Экономика

Производство сельхозпродукции в РФ по итогам 2019 г может вырасти на 1%

Объем производства продукции сельского хозяйства России в 2019 году может вырасти в пределах 1% в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом или быть еще выше, в случае благоприятных экономических и погодных условий, следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Отравившиеся в петербургском отеле китайцы решили лечиться на родине

Обновлено в 07:05
Футбол

Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»

Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Наука

Робогусеница на четырех лебедках преодолевает высокие препятствия

Четыре лебедки помогли специально разработанной робогусенице преодолеть высокое барьеры, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:21
Футбол

«Анжи» объявил о переходе Долгова в «Енисей»

«Анжи» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Павла Долгова в красноярский «Енисей».
Обновлено в 05:37
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Георге Хаджи
Румынский полузащитник
Румынский футбольный полузащитник, признанный лучшим футболистом Румынии 20-го века, член списка ФИФА 100. С 2001 года работает тренером. Как игрок был известен своими мощными и точными ударами с левой ноги, после которых мяч летел по непредсказуемой траектории, видением поля, оригинальной техникой, диспетчерскими качествами.
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Янис Хаджи
Румынский футболист
Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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