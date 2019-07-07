Футбол
Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»Евро-футбол.ру 03:01
Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что полузащитник Янис Хаджи не должен переходить в "Спартак". Ранее СМИ приписывали "красно-белым" интерес к 20-летнем игроку.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:19, Вашингтон
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Состояние избитой ингушской девочки остается тяжелым
Обновлено в 04:41
Футбол
Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро в Китае
По информации Sky Sports, 56-летний Моуринью отказался от контракта в 100 млн евро.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Заработавшая эпилепсию после побоев мужа героиня «Пусть говорят» умерла
В Магнитогорске скончалась героиня одного из выпусков программы «Пусть говорят» Дарья Рубцова, которая четыре раза впадала в кому после того, как ее избил муж.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Одессе идет спецоперация «Гром»
Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".
Обновлено в 06:40
Экономика
Афипский НПЗ оценили в один рубль
Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:45
Экономика
В Росстате назвали самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
По итогам 2018 года самыми подорожавшими продуктами стали пшено и капуста, цены на них поднялись на 73,6% и 72,8%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Химки» разгромили «Луч» в первом матче ФНЛ
Обновлено в 07:02
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля.
Обновлено в 06:37
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Политика
Иран начал обогащение урана на уровне выше СВПД
Заместитель главы МИДа Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран начинает обогащение урана на уровне выше установленного ядерной сделкой.
Обновлено в 04:31
Экономика
Минэкономразвития заставит россиян путешествовать
К 2035 году россияне должны путешествовать в два раза чаще, а туризм будет обеспечивать не менее 6% валового внутреннего продукта (ВВП) РФ, что составляет 16,3 трлн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Оказывается, каждый восьмой японец использовал каршеринг не для передвижения, а в совсем иных целях.
Обновлено в 07:00
Футбол
В «Локомотиве» сообщили об оценке «Барселоной» игры Алексея Миранчука
Игра, проходившая в Москве на стадионе «Динамо», завершилась победой «Локомотива» над «Зенитом» со счетом 3:2. Алексей Миранчук отметился в матче дублем, забив голы на 78-й и 81-й минутах (второй гол полузащитника стал победным).
Обновлено в 06:58
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
США призвали Германию отправить войска в Сирию
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в интервью немецкой газете Welt заявил о том, что США выступили с призывом к Германии отправить наземные войска в Сирию.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.
Обновлено в 04:50
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Футбол
Бабаев: стадион ЦСКА будет оборудован системой обогрева трибун
Стадион московского ЦСКА в ближайшее время будет оборудован системой обогрева трибун, заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.
Обновлено в 07:16
Экономика
Производство сельхозпродукции в РФ по итогам 2019 г может вырасти на 1%
Объем производства продукции сельского хозяйства России в 2019 году может вырасти в пределах 1% в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом или быть еще выше, в случае благоприятных экономических и погодных условий, следует из Национального доклада о ходе и реализации госпрограммы развития сельского хозяйства.
Обновлено в 05:07
Футбол
Футболист Чаушич вернулся в тульский «Арсенал»
Сербский полузащитник Горан Чаушич подписал контракт с тульским футбольным клубом "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 06:03
Наука
Робогусеница на четырех лебедках преодолевает высокие препятствия
Четыре лебедки помогли специально разработанной робогусенице преодолеть высокое барьеры, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 04:21
Футбол
«Анжи» объявил о переходе Долгова в «Енисей»
«Анжи» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Павла Долгова в красноярский «Енисей».
Обновлено в 05:37