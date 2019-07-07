Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что полузащитник Янис Хаджи не должен переходить в "Спартак". Ранее СМИ приписывали "красно-белым" интерес к 20-летнем игроку.

Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»

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