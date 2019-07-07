Футбол

Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»Евро-футбол.ру 03:01

Экс-тренер "Зенита" Мирча Луческу считает, что полузащитник Янис Хаджи не должен переходить в "Спартак". Ранее СМИ приписывали "красно-белым" интерес к 20-летнем игроку.
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Луческу не хочет, чтобы сын Хаджи переходил в «Спартак»

Евро-футбол.ру03:01

В «Спартаке» может оказаться сын Хаджи. Что нужно о нем знать

Спорт-Экспресс05 июля в 10:45

Экс-тренер «Зенита» Луческу предостерег сына Хаджи от перехода в «Спартак»

Sport24.ruвчера в 20:01

Луческу: Россия — не для Хаджи, там очень тяжело

Чемпионатвчера в 21:50

Мирча Луческу: «Россия — не для Яниса Хаджи, там очень тяжело»

Sportbox.RUвчера в 20:51

Мирча Луческу: «Россия — не для Яниса Хаджи, там очень тяжело»

Матч ТВвчера в 20:51

Луческу считает, что Янису Хаджи не стоит переезжать в РПЛ

Soccer.ru02:06
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