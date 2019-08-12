Футбол
Луческу назвал интерес «Динамо» слухамиRT на русском 14:34
|10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
|13′
Жоаозиньо
|27′
|35′
Магомед Оздоев
|39′
Сердар Азмун
|46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
|46′
Кирилл Панченко
|57′
|59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
|60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
|64′
|64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
|69′
Артур Юсупов
|80′
|88′
Магомед Оздоев
|90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
31
Лещук
17
Паршивлюк
4
Рыков
44
Шуньич
34
Рауш
11
Шиманьский
77
Каборе
20
Грулев
6
Юсупов
9
Н`Жи
99
Шейдаев
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
18
Жирков
5
Барриос
27
Оздоев
8
Малком
10
Ригони
22
Дзюба
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не получал предложений о работе от московского или киевского «Динамо».
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с чего всё началось
Румынский тренер Мирча Луческу, известный в России по работе с «Зенитом», а на Украине с донецким «Шахтером», прокомментировал новость о возможном продолжении работы в киевском или московском «Динамо».Sport24.ru12:54
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
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