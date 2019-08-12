Футбол

Луческу назвал интерес «Динамо» слухамиRT на русском 14:34

Динамо — Зенит
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 10 августа
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
10′
Артем Дзюба
Антон Шунин
Игорь Лещук
13′
Жоаозиньо
27′
35′
Магомед Оздоев
39′
Сердар Азмун
46′
Себастьян Дриусси
Малком
Жоаозиньо
Клинтон Н`Жи
46′
Кирилл Панченко
57′
59′
Алексей Сутормин
Владимир Рыков
60′
Кирилл Панченко
Вячеслав Грулев
64′
64′
Алексей Сутормин
Юрий Жирков
Артур Юсупов
69′
Артур Юсупов
80′
88′
Магомед Оздоев
90′
Сердар Азмун
Эмильяно Ариэль Ригони
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу не получал предложений о работе от московского или киевского «Динамо».
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с чего всё началось

Луческу: «Работа в киевском и московском „Динамо“ — лишь слухи»

Румынский тренер Мирча Луческу, известный в России по работе с «Зенитом», а на Украине с донецким «Шахтером», прокомментировал новость о возможном продолжении работы в киевском или московском «Динамо».
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