Румынский тренер Мирча Луческу, известный в России по работе с «Зенитом», а на Украине с донецким «Шахтером», прокомментировал новость о возможном продолжении работы в киевском или московском «Динамо».

с чего всё началось

Румынский специалист Мирча Луческу может стать новым главным тренером московского «Динамо». На данный момент команду возглавляет Дмитрий Хохлов. Ранее сообщалось, что Луческу получил предложение от киевского «Динамо».

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