Футбол

Лучано Спаллетти в «Интере» сменит другой известный тренерЭкономика сегодня 17:14

Конте, который раньше тренировал туринский «Ювентус» и лондонский «Челси», готов возглавить миланский «Интер» летом 2019 года. Кроме того, он уже согласился с продажей в другой клуб аргентинского игрока Мауро Икарди. Информацией об этом поделилось издание Calciomercato.
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Итальянские СМИ: «Конте согласился возглавить „Интер“»

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