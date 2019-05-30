Футбол

Лучано Спаллетти покинул «Интер»Вести.Ru 05:21

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти ушел с поста миланского "Интера". В ближайшее время его место займет Антонио Конте. Бывший тренер "Зенита" Лучано Спаллетти вывел "Интер" в Лигу чемпионов.
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«Интер» объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера

Sport24.ru04:40

Спаллетти покинул «Интер»

Матч ТВ04:47

«Интер» объявил об уходе Спаллетти

Чемпионат04:42

Спаллетти ушел с поста главного тренера «Интера»

Советский спорт04:51

Спаллетти покинул пост главного тренера «Интера»

РИА Новости04:39

«Интер» объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера

Спорт-Экспресс04:53

Спаллетти покинул «Интер»

Sports.ru04:34
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей

Обновлено в 05:40
Общество

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Общество

Далай-лама раскрыл секрет счастья

Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие

Су-57 получит противокорабельную ракету

Истребитель пятого поколения Су-57 получит перспективную противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:59
Гаджеты

Потолок становится выше: приняты спецификации PCI Express 5.0

Обновлено в 01:47
Политика

Путин ограничил право иностранцев служить в армии по контракту

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранные граждане смогут заключать контракт на службу в российской армии только один раз.
Обновлено в 01:51
Происшествия

На севере Красноярского края школьник спас из ледяной воды девочку

Детей могло унести сильным течением, но мальчик смог вытащить тонувшую на берег и выбраться сам В Эвенкии, посёлке Байкит, школьник спас из ледяной воды девочку.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Футбол

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Авто

Ижевский автозавод увеличил выпуск автомобилей

Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Индия намерена закупить Airbus А-330 для создания самолёта ДРЛОиУ

На вооружении ВВС Индии стоят три самолета ДРЛОиУ на базе российских самолетов Ил-76 и несмотря на переговоры о поставке А-330, Минобороны Индии также ведет активные переговоры с Узбекистаном, Россией и Израилем о приобретении двух дополнительных самолетов Ил-76 для создания на их базе новых самолетов ДРЛОиУ.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах

Обновлено в 04:31
Происшествия

Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом

Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Авто

Официально: завод Haval в России запускает производство

Пресс-служба Haval заявила о том, что производство на новом заводе в Тульской области стартует 5 июня.
Обновлено в 05:08
Здоровье

Владельцы ЕКП смогут записаться к врачу без паспорта и полиса ОМС

Жители города в личном кабинете пациента портала gorzdrav.spb.ru смогут получать медицинские документы в электронном виде, заверенные электронной подписью врача.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Общество

Возбуждены дела из-за обмеления рек в Самарской области

Самарское региональное управление Росрыболовства возбудило административное дело в отношении сотрудников Жигулевской ГЭС по факту резкого сброса воды, которое привело к обмелению Волги и других рек в Самарской области и соседних регионах.
Обновлено в 02:52
Общество

В России сократилось число непьющих людей

В России сократилось число людей, решивших отказаться от употребления алкоголя.
Обновлено в 04:22
Политика

В Кремле оценили макроэкономическую ситуацию в России

В Кремле видят общую неблагоприятную обстановку в мировой экономике, однако в целом макроэкономическая ситуация в РФ поддерживается в абсолютно стабильном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Кино

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Обновлено в 03:18
Космос

Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес

Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ

Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
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