Футбол
Лучано Спаллетти покинул «Интер»Вести.Ru 05:21
Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти ушел с поста миланского "Интера". В ближайшее время его место займет Антонио Конте. Бывший тренер "Зенита" Лучано Спаллетти вывел "Интер" в Лигу чемпионов.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье
На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.
Обновлено вчера в 15:07
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ
В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.
Обновлено в 08:09
Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
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Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева отчаялась выйти замуж
Участница Comedy Woman 10 июля отметил 35-летие и этот юбилей навевает на неё грустные мысли, поскольку она всё ещё не вышла замуж и в этом году этого уже не произойдёт, уверена артистка.
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Бастрыкин поручил проверить «кровавую» фотосессию у мемориала ВОВ
Александр Бастрыкин обратил внимание на сюжет НТВ о «кровавой» фотосессии у мемориала, возведенного в память о защитниках Новороссийска во время Великой Отечественной.
Обновлено в 10:10
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Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
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Обидчик Друзя назвал его покаяние неискренним
Искренним Бер покаяние не считает.
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В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
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СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Политика
Путину показали цифровой аватар
Президента приветствовала цифровой аватар Сбербанка - виртуальная телеведущая Елена.
Обновлено в 08:26
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
Политика
Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку
Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»
Обновлено в 10:19
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Общество
В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам
Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Экономика
РФПИ хочет войти в консорциум для развития искусственного интеллекта
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) хотел бы войти в консорциум Сбербанка для развития и продвижения технологии искусственного интеллекта в России, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
Обновлено в 10:23
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Культура
Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»
Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».
Обновлено в 08:36
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
Обновлено в 05:59
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43