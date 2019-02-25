Футбол
Лучано Спаллетти: Все видели VAR с бровки, мяч попал в грудьСоветский спорт 05:15
Мяч попал в руку, хотя это совсем не так. Здесь нет никаких если и но, все очевидно. Напомним, Интер набрал 47 очков и остается на третьем месте в серии A, опережая на два очка Милан и на три Рому.
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Спаллетти – о пенальти на 111-й минуте: «Здесь нет „если“ или „но“. Мяч попал в грудь»
Бомбардир.рувчера в 18:06
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Бывший гендиректор НТВ и политтехнолог Игорь Малашенко найден мертвым в Испании в возрасте 64 лет, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на близкие к медиаменеджеру источники.
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Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви
Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
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Порошенко рассказал о планах после окончания президентства
Позднее депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина выглядит смешно перед Евросоюзом.
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В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
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Спорт
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева трижды за год пропускала тестирование на допинг, сообщает Sports.ru.
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Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Экономика
Правительство одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
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Происшествия
На Кубани суд отобрал у полицейского квартиру за 3,2 млн рублей
Квартира стоимостью 3,2 млн рублей, ранее принадлежавшая сотруднику ГУ МВД по Краснодарскому краю, обращена в доход государства по решению суда.
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Происшествия
Трудовая мигрантка два месяца незаконно работала в отделе миграции МВД
Иностранка более двух месяцев незаконно проработала в должности делопроизводителя в отделе по вопросам миграции (ОВМ) МВД района Кунцево.
Обновлено в 11:44
Происшествия
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Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Спорт
Большунов, Бессмертных, Ларьков и Вылегжанин побегут 15 км на ЧМ
Россию представят Александр Большунов, Александр Бессмертных, Андрей Ларьков и Максим Вылегжанин. Об этом сообщил источник в сборной.
Обновлено в 11:58
Авто
В России вернут программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль»
Минпромторг РФ с 1 марта 2019 года вернет программы господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Промоакция ВСУ с откровенными фото женщин возмутила пользователей Сети
Обновлено в 11:56
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Здоровье
Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату
Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Политика
Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
Обновлено в 12:19
Политика
Сирия: Асад встретился в Тегеране с верховным аятоллой Ирана
Президент Сирии Башар Асад провел в Тегеране встречу с верховным аятоллой Ирана Али Хаменеи, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Обновлено в 09:49
Энергетика
Трамп выразил негодование ростом цен на нефть
Рост цен на нефть вновь обеспокоил президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, пишет RT.
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Политика
Моралес заявил об угрозе покушения на Мадуро
Ответственность за гибель президента Венесуэлы Николаса Мадуро ляжет на американские власти, заявил лидер Боливии Эво Моралес.
Обновлено в 12:22
Общество
Нурмагомедов резко раскритиковал спектакль с откровенной сценой
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов подверг критике проведение в Дагестане театрального спектакля "Охота на мужчин", в котором присутствует с цена с откровенно одетой женщиной.
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Новейший украинский военный вездеход сломался по пути на учения
Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ сломалось по дороге на полигон, расположенный в Херсонской области, сообщает "Главред".
Обновлено в 07:54