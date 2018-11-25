Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»
Матч ТВ
01:35

Интер — Фрозиноне
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
6′
Лоренцо Крисетиг
Бальде Кейта
10′
Квадво Асамоа
14′
40′
Андреа Бегетто
44′
Франческо Кассата
56′
Франческо Кассата
Мирко Гори
Лаутаро Хавьер Мартинес
57′
Раджа Наингголан
Жоау Мариу
71′
72′
Андреа Бегетто
Паоло Гильоне
77′
Андреа Пинамонти
Хоэль Кэмпбелл
Лаутаро Хавьер Мартинес
Мауро Икарди
77′
Бальде Кейта
82′
Маттео Политано
Антонио Кандрева
83′
"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4). Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти.
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