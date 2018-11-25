"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4). Об этом на послематчевой пресс-конференции сказал главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти.

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

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