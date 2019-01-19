Футбол

Лучано Спаллетти: «Интер» не показал разницу в классе с «Сассуоло»Матч ТВ 02:37

Интер — Сассуоло
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Джузеппе Меацца»
32′
Стефано Сенси
Марцело Брозович
50′
52′
Рожерио
Жоау Мариу
Раджа Наингголан
61′
62′
Филип Джуричич
Джереми Бога
73′
Альфред Данкан
Мехди Бурабия
76′
Стефано Сенси
Франческо Маньянелли
Маттео Политано
Лаутаро Хавьер Мартинес
81′
Матиас Весино
Борха Валеро
82′
90′+3′
Федерико Пелузо
Икарди и Перишич провалили встречу, не показав нужного давления, — сказал Спаллетти. «Интер» не проигрывает пять последних туров, команда находится на третьем месте в турнирной таблице и отстает от лидера чемпионата «Ювентуса» на 13 очков.
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