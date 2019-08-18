Воронежский «Факел» потерпел третье подряд поражение. В матче 9-го тура Олимп-Первенства ФНЛ команда Сергея Оборина во Владивостоке проиграла местному «Лучу», занимавшему на тот момент 11-е место. Хозяева очень тяжелого после дождей поля открыли счет уже на второй минуте.

Воронежский «Факел» с разгромным счетом проиграл во Владивостоке

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