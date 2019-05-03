Футбол
«Луч» обыграл «Спартак-2» во ВладивостокеPrimaMedia.ru 06:40
В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги "Луч" принимал московский "Спартак-2". Встреча состоялась на стадионе "Динамо" во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч" В дебюте матча "Луч" смотрелся активнее.
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