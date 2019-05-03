Футбол

«Луч» обыграл «Спартак-2» во ВладивостокеPrimaMedia.ru 06:40

В матче 36-го тура Футбольной национальной лиги "Луч" принимал московский "Спартак-2". Встреча состоялась на стадионе "Динамо" во Владивостоке и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФК "Луч" В дебюте матча "Луч" смотрелся активнее.
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«Луч» обыграл «Спартак-2» во Владивостоке

PrimaMedia.ru06:40

Футбол: «Луч» выиграл у «Спартака-2». Эта победа стала первой в 2019 году

ДВ-РОСС05:08

«Спартак-2» проиграл «Лучу» во Владивостоке

Спорт-Экспресс05:04

«Луч» дома обыграл «Спартак-2»

Матч ТВ04:55

«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

Чемпионат04:54

«Спартак-2» проиграл «Лучу» в матче 36-го тура ФНЛ

Sport24.ru05:19

«Луч» сыграет со «Спартаком-2»

Primpress.ru09 мая в 21:22
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Общество

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Обновлено в 11:17
Общество

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