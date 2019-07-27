Футбол
«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу»ProstoProSport 05:31
В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
Политика
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Обновлено в 05:46
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Байкальске из-за паводков введен режим ЧС
В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:09
Футбол
Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Главу администрации Ленинского района Крыма поймали на взятке
Руководитель администрации Ленинского района Республики Крым задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МВД 28 июля.
Обновлено в 06:49
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Спорт
Рылов и Колесников пробились в финал на дистанции 50 м на спине
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников отобрались в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Обновлено в 04:53
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Футбол
Оренбург — Зенит 0:1 (1-й тайм)
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске комплекс, способный сбивать ракеты в космосе
Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило Министерство обороны еврейского государства.
Обновлено в 05:05
Политика
Путин пообщался с пострадавшими от паводка семьями после парада ВМФ
Президент России Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге пообщался с семьями, пострадавшими от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский на русском рассказал о своем фото на одесском пляже
Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал фото в компании полуголых мужчин. Снимок был сделан на одесском пляже.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Владимир Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ
Доля современных вооружений и военной техники, используемых отечественным флотом, превысила 62 процента.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
5 вопросов о кредитном пузыре, который создаст кризис в 2021 году
Уже в ближайшие полтора года может сложиться ситуация, когда многие россияне не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, с таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Грузовик упал с обрыва в горах Грузии
Грузовик марки "КамАЗ", перевозивший 12 человек в высокогорной Грузии, в воскресенье упал с 400-метрового обрыва, есть жертвы.
Обновлено вчера в 07:57
Здоровье
В столичных поликлиниках прочитают лекции о борьбе с вредными привычками и профилактике заболеваний
В столичных поликлиниках пройдут мастер-классы и лекции врачей, на которых расскажут об эффективных методах отказа от вредных привычек и профилактике заболеваний.
Обновлено в 03:00
Экономика
Акции «Яндекса» упали из-за законопроекта о значимых IT-компаниях
Акции компании «Яндекс» рухнули на американской бирже Nasdaq после сообщений СМИ о внесении в Госдуму законопроекта, ограничивающего долю иностранного капитала в интернет-компаниях.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
Охотники за пришельцами готовятся к штурму секретной базы ВВС США «Зона 51»
Дополнительный ажиотаж вызвало свидетельство Роберта Лазара, якобы, работавшего в «Зоне 51».
Обновлено в 05:24
Общество
Путин поздравил актрису Макарову с днём рождения
Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народной артистке СССР Инне Макаровой по случаю её 93-летия.
Обновлено в 05:24