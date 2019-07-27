Футбол

«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу»ProstoProSport 05:31

В другой встрече "СКА-Хабаровск" благодаря голу Адлана Кацаева победил "Факел" (1:0). Хабаровчане поднялись на 10-ю строчку, набрав 7 очков. Воронежский клуб с 2-мя баллами остался на 17-м месте.
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ФНЛ. «Луч» нанес «Шиннику» первое поражение в сезоне. «СКА-Хабаровск» обыграл «Факел»

Sport24.ru04:54

«Луч» обыграл «Шинник», а «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Факела»

Советский спорт05:57

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PrimaMedia.ru26 июля в 20:00

«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Факела»

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Спорт-Экспресс05:11

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Все про Спорт ру26 июля в 19:19
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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